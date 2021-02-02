Заседание ТКГ потеряли смысл, Россия "прячет" Минск, – Казанский
Российская сторона вновь превратила заседание политической подгруппы Трехсторонней контактной группы в фарс. Преодолеть кризис переговоров возможно при вмешательстве западных стран и изменении формата.
Источник: телеграмм Дениса Казанского
По словам журналиста, члена политической подгруппы ТКГ, заседания окончательно потеряли всякий смысл.
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Поведение России в ТКГ
Сегодняшнюю (2 февраля – 24 канал) встречу политической подгруппы, как и несколько предыдущих, россияне превратили в фарс,
– рассказал Казанский.
Они без согласования с украинской стороной приобщали к видеосвязи каких-то людей – "непонятно кого и непонятно откуда".
В таких условиях никакого конструктивного обсуждения быть не могло. "Все время было потрачено на перепалки и споры", – пояснил журналист.
Казанский отметил, что, вероятно, "Россия просто прячет Минск, стараясь откровенно хулиганскими выходками заставить Украину отказаться от переговоров".
Смысла продолжать переговоры нет
Он вспомнил, что недавно россияне и представители так называемых "республик" провели в Донецке форум "Русский Донбасс".
Член политической подгруппы не знает, что делать в такой ситуации дальше. Ведь выйти даже из таких переговоров Украина не может. Хотя, подчеркивает Казанский, россиянам только этого и надо.
Однако продолжать переговоры, когда противоположная сторона уже отказалась от минских соглашений и официально провозглашает своей целью завоевание новых территорий Украины – тоже бессмысленно.
Журналист выразил мнение, что без вмешательства западных стран и изменения формата переговоров решить этот кризис не удастся.
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Что известно о форуме в Донецке
- В оккупированном Донецке 28 января 2021 года состоялся форум, на который приехали российские пропагандисты и депутаты Госдумы.
- Оккупанты представили так называемую доктрину "Российский Донбасс", в которой предусмотрели захват всей территории Донецкой и Луганской областей, а также объединение квазиреспублик "ДНР" и "ЛНР".
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