Российская сторона вновь превратила заседание политической подгруппы Трехсторонней контактной группы в фарс. Преодолеть кризис переговоров возможно при вмешательстве западных стран и изменении формата.

Источник: телеграмм Дениса Казанского

По словам журналиста, члена политической подгруппы ТКГ, заседания окончательно потеряли всякий смысл.

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Поведение России в ТКГ

Сегодняшнюю (2 февраля – 24 канал) встречу политической подгруппы, как и несколько предыдущих, россияне превратили в фарс,

– рассказал Казанский.

Они без согласования с украинской стороной приобщали к видеосвязи каких-то людей – "непонятно кого и непонятно откуда".

В таких условиях никакого конструктивного обсуждения быть не могло. "Все время было потрачено на перепалки и споры", – пояснил журналист.

Казанский отметил, что, вероятно, "Россия просто прячет Минск, стараясь откровенно хулиганскими выходками заставить Украину отказаться от переговоров".

Смысла продолжать переговоры нет

Он вспомнил, что недавно россияне и представители так называемых "республик" провели в Донецке форум "Русский Донбасс".

Член политической подгруппы не знает, что делать в такой ситуации дальше. Ведь выйти даже из таких переговоров Украина не может. Хотя, подчеркивает Казанский, россиянам только этого и надо.

Однако продолжать переговоры, когда противоположная сторона уже отказалась от минских соглашений и официально провозглашает своей целью завоевание новых территорий Украины – тоже бессмысленно.

Журналист выразил мнение, что без вмешательства западных стран и изменения формата переговоров решить этот кризис не удастся.

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