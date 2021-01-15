Трехсторонняя контактная группа проведет очередные заседания 18,19 и 21 января в режиме видеоконференций. На них будут обсуждать имплементацию минских соглашений, обеспечение безопасности на Донбассе, возобновление работы контрольных пунктов въезда – выезда.

График и темы для обсуждения опубликовали в телеграмме украинской делегации в Трехсторонний контактной группе. Читайте также Постоянная агрессия и хамство, – Кулеба о поведении россиян на переговорах Когда и какие группы будут собираться на заседания на 18 января запланирована видеоконференция рабочей группы по безопасности;

запланирована видеоконференция рабочей группы по безопасности; 19 января пройдет видеоконференция рабочей группы по политическим вопросам, гуманитарноӥ рабочей группы, экономической рабочей группы;

пройдет видеоконференция рабочей группы по политическим вопросам, гуманитарноӥ рабочей группы, экономической рабочей группы; а на 21 января планируют видеоконференцию общего заседания Тристоронньоӥ контактноӥ группы. Какие темы будут обсуждаться на заседаниях имплементация минских соглашений и итогов Парижского саммита;

обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня, разведение сил и средств, в частности согласование новых участков разведения;

обновление плана разминирования;

продолжение разработки плана совместных шагов;

восстановление работы КПВВ и открытие новых в Золотом и Счастье;

обмен удерживаемыми лицами;

полный и безусловный доступ международных организаций;

восстановление социально-экономических связей через линию разграничения. Важно Украинского военного ранили во время обстрела на Донбассе: в каком он состоянии Обратите внимание! Россияне часто пытаются сорвать встречу в ТКГ. По словам члена украинской делегации Дениса Казанского, " Россия всегда выполняет трюк в переговорах". Представители страны-агрессора стараются максимально самоустраниться и выдвигают представителей так называемых ЛНР и ДНР, чтобы Украина говорила с ними.