Заседание ТКГ будет проходить с 18 по 21 января: какие темы планируют обсудить
Трехсторонняя контактная группа проведет очередные заседания 18,19 и 21 января в режиме видеоконференций. На них будут обсуждать имплементацию минских соглашений, обеспечение безопасности на Донбассе, возобновление работы контрольных пунктов въезда – выезда.
График и темы для обсуждения опубликовали в телеграмме украинской делегации в Трехсторонний контактной группе.
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Когда и какие группы будут собираться на заседания
- на 18 января запланирована видеоконференция рабочей группы по безопасности;
- 19 января пройдет видеоконференция рабочей группы по политическим вопросам, гуманитарноӥ рабочей группы, экономической рабочей группы;
- а на 21 января планируют видеоконференцию общего заседания Тристоронньоӥ контактноӥ группы.
Какие темы будут обсуждаться на заседаниях
- имплементация минских соглашений и итогов Парижского саммита;
- обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня, разведение сил и средств, в частности согласование новых участков разведения;
- обновление плана разминирования;
- продолжение разработки плана совместных шагов;
- восстановление работы КПВВ и открытие новых в Золотом и Счастье;
- обмен удерживаемыми лицами;
- полный и безусловный доступ международных организаций;
- восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.
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