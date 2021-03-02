Состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы. Украина в очередной раз подчеркнула необходимость открытия КПВВ "Золотое" и "Счастье" и признании России виновной в обострении на Донбассе.

Очередное, 150 заседание ТКГ в рабочих подгруппах, состоялось 2 марта.

Ранее В ТКГ рассказали, как ОБСЕ давила на Украину

О чем говорили в ТКГ

На заседании политической группы продолжили рассмотрение "Плана совместных шагов", предложенного украинской стороной. Представители украинской делегации в очередной раз подчеркнули, что основой урегулирования является четкое выполнение совместных решений, принятых в рамках работы обоих форматов и ТКГ.

Но для этого должно быть выполнено главное условие – российская сторона должна взять на себя полную политическую ответственность за договоренности, которые заключил ее руководство на высшем международном уровне,

– заявили в ТКГ.

Россия уклоняется признать, что ответственна за действия на Донбассе. В ТКГ подчеркивают: РФ продолжает настаивать, что является лишь посредником в конфликте на уровне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Открытие КПВВ на Донбассе

Российская сторона снова заблокировала вопрос открытия работы КПВВ со своей стороны, несмотря на успешный пропуск конвоя ООН с гуманитарной помощью. Он состоялся 1 марта через КПВВ "Счастье" и показал полную готовность его к пропуску грузов и пассажиров.

Глава делегации Леонид Кравчук инициировал выделение автобусов для перевозки пассажиров на КПВВ "Счастье" и "Золотое" организацию других технических условий. Однако российская сторона и дальше медлит с разблокировкой пунктов пропуска.

Обратите внимание! Недавно министр МИД Дмитрий Кулеба заявил: чтобы решить наконец вопрос открытия КПВВ "Счастье" и "Золотое", необходимо оживить нормандский формат.

Российская делегация хочет заставить Украину и ОБСЕ вести прямые переговоры с представителями марионеточных образований. Их они считают полномочными представителями сторон конфликта.

Украинская сторона расценивает такие заявления как проявление неуважения к государствам-участницам нормандского формата и международным организациям, задействованным в разрешении конфликта,

– ответили на это в украинской делегации.