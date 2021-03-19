Заседание Совета нацбезопасности и обороны не должно быть интересным для украинцев и медиа. Самое главное, чтобы решение СНБО ограничивало тех, кто опасен для Украины.

Об этом в программе "Перекрестный допрос" заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович. Он заверил, что на самом деле в заседании СНБО, которое состоялось 19 марта, надо видеть совсем другое.

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"Заседание СНБО – это не сериал, он не должен быть интересным, он не должен быть медийным – он должен быть эффективным по ограничению тех, кто угрожает национальной безопасности Украины", – заявил Арестович.

По его словам, введение санкций против беглецов – это важная вещь. Однако самое главное в решении СНБО за 19 марта не это.

Самое главное – это принятое решение пересмотреть весь доступ к недрам, который осуществлялся за 30 лет независимости. Теперь под олигархами зашатается абсолютно все,

– заверил спикер ТКГ.

"Кто и как разбазаривал украинские недра? Кому и как предоставлялись? Это новость №1. С моей точки зрения, она сенсационная. Я не могу вспомнить исторических примеров, когда пересматривалась вся политика предоставления доступа к национальным богатствам. Запущенный механизм – это достаточная сенсация", – подытожил он.

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