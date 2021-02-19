Заседание СНБО состоялось вечером 19 февраля. На нем приняли резонансное решение о санкциях против граждан Украины и России и обсудили обострение ситуации на Донбассе.

Самая громкая тема заседания СНБО – введение санкций против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Кроме них, в список санкционных людей попали еще около двух десятков компаний.

Важно Против Медведчука и Марченко вводят санкции, – СНБО

Санкции против Медведчука и Марченко

На супругов Виктора Медведчука и Оксану Марченко с 19 февраля накладывают санкции. Все их активы будут заблокированы.

Данилов рассказал, что Служба безопасности Украины ведет уголовное производство касательно финансирования терроризма. Именно поэтому применили санкции.

Что будет с 1+1, частью которого владеет Марченко

На все имущество Марченко на три года наложили санкции. По этому поводу возникает вопрос, что будет с телеканалом 1+1, частью которого владеет Марченко.

Данилов отметил, что на долю Марченко наложат арест. Поэтому ее не смогут продавать или закладывать, а также пользоваться в целом.

"Трубу Медведчука" вернут Украине

Украине вернут часть нефтепровода "Самара – Западное направление". Правоохранителям поручили расследовать и выяснить причины, почему государственная собственность оказалась в частных руках. Говорится о компании "ПрикарпатЗападтранс", которая эксплуатирует участок нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление". В 2017 году ее присвоило окружение Виктора Медведчука.

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В Офисе Президента подчеркнули, что магистральный трубопроводный транспорт имеет не только важное народнохозяйственное, но и оборонное значение. В то же время он является государственной собственностью Украины.

Санкции против компаний и самолетов

Новые санкции касаются 19 юридических и 8 физических лиц. Среди списка тех, на кого будут наложены санкции, граждане и Украины, и России. Все они будут находиться под санкциями три года.

Отдельный пункт в санкционном списке это 5 самолетов, на которых летали из Киева в Москву. Эти полеты происходили вопреки нормативно-правовым актам Украины. Под ограничения попадут компании, которые обслуживали эти самолеты во время полетов. Они зарегистрированы в России, Молдове и Украине.

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На кого еще наложат санкции:

Константин Вацьковский, гражданин РФ

Виталий Донченко, гражданин РФ

Наталья Лавринюк, гражданка Украины,

Сергей Лисогор, гражданин РФ

Александр Маслюк, гражданин РФ

Михаил Попов, гражданин РФ.

Заметим. Чтобы санкции вступили в действие, их должен подписать президент. Как отметил секретарь СНБО, Зеленский должен сделать это вечером 19 февраля.

5 сценариев по Донбассу

Из-за многочисленных нарушений договоренностей и гибели украинских военных на Донбассе на заседании СНБО обсудили возможные пути урегулирования ситуации.

Члены СНБО заслушали доклад главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова и председателя Службы внешней разведки Валерия Кондратюка.

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Относительно ситуации приняли определенные решения, однако они имеют гриф "секретно". Разглашать их в целом не будут.

Секретарь СНБО подчеркнул: есть ситуация касательно возврата к решению СНБО от 5 декабря 2019 года. Тогда вводили 5 сценариев на территории оккупированного Донбасса. И сейчас эти 5 сцериев будут поднимать.

Ответный огонь

На заседании зашла тема и о том, могут ли украинские военные наносить огонь в ответ на нападение русских наемников. Секретарь СНБО отметил: каждый командир отвечает за своих подчиненных.

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Данилов также отметил, что в случае опасности для военных ВСУ, решения принимаются мгновенно.