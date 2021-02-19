Заседание СНБО 19 февраля: санкции против Медведчука и самолетов, 5 сценариев Донбасса
Заседание СНБО состоялось вечером 19 февраля. На нем приняли резонансное решение о санкциях против граждан Украины и России и обсудили обострение ситуации на Донбассе.
Источник:24 канал
Самая громкая тема заседания СНБО – введение санкций против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Кроме них, в список санкционных людей попали еще около двух десятков компаний.
Важно Против Медведчука и Марченко вводят санкции, – СНБО
Санкции против Медведчука и Марченко
На супругов Виктора Медведчука и Оксану Марченко с 19 февраля накладывают санкции. Все их активы будут заблокированы.
Данилов рассказал, что Служба безопасности Украины ведет уголовное производство касательно финансирования терроризма. Именно поэтому применили санкции.
Что будет с 1+1, частью которого владеет Марченко
На все имущество Марченко на три года наложили санкции. По этому поводу возникает вопрос, что будет с телеканалом 1+1, частью которого владеет Марченко.
Данилов отметил, что на долю Марченко наложат арест. Поэтому ее не смогут продавать или закладывать, а также пользоваться в целом.
"Трубу Медведчука" вернут Украине
Украине вернут часть нефтепровода "Самара – Западное направление". Правоохранителям поручили расследовать и выяснить причины, почему государственная собственность оказалась в частных руках. Говорится о компании "ПрикарпатЗападтранс", которая эксплуатирует участок нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление". В 2017 году ее присвоило окружение Виктора Медведчука.
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В Офисе Президента подчеркнули, что магистральный трубопроводный транспорт имеет не только важное народнохозяйственное, но и оборонное значение. В то же время он является государственной собственностью Украины.
Санкции против компаний и самолетов
Новые санкции касаются 19 юридических и 8 физических лиц. Среди списка тех, на кого будут наложены санкции, граждане и Украины, и России. Все они будут находиться под санкциями три года.
Отдельный пункт в санкционном списке это 5 самолетов, на которых летали из Киева в Москву. Эти полеты происходили вопреки нормативно-правовым актам Украины. Под ограничения попадут компании, которые обслуживали эти самолеты во время полетов. Они зарегистрированы в России, Молдове и Украине.
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На кого еще наложат санкции:
- Константин Вацьковский, гражданин РФ
- Виталий Донченко, гражданин РФ
- Наталья Лавринюк, гражданка Украины,
- Сергей Лисогор, гражданин РФ
- Александр Маслюк, гражданин РФ
- Михаил Попов, гражданин РФ.
5 сценариев по Донбассу
Из-за многочисленных нарушений договоренностей и гибели украинских военных на Донбассе на заседании СНБО обсудили возможные пути урегулирования ситуации.
Члены СНБО заслушали доклад главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова и председателя Службы внешней разведки Валерия Кондратюка.
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Относительно ситуации приняли определенные решения, однако они имеют гриф "секретно". Разглашать их в целом не будут.
Секретарь СНБО подчеркнул: есть ситуация касательно возврата к решению СНБО от 5 декабря 2019 года. Тогда вводили 5 сценариев на территории оккупированного Донбасса. И сейчас эти 5 сцериев будут поднимать.
Ответный огонь
На заседании зашла тема и о том, могут ли украинские военные наносить огонь в ответ на нападение русских наемников. Секретарь СНБО отметил: каждый командир отвечает за своих подчиненных.
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Данилов также отметил, что в случае опасности для военных ВСУ, решения принимаются мгновенно.
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