Нардепы первого созыва написали обращение к действующему составу Верховной Рады. Они отметили, что внеочередное заседание из-за погрома ОП нелогично и опасно для парламента.

Народные депутаты первого созыва Верховной Рады отмечают: решения, которые могут принять депутаты, могут быть невзвешенными. Более того, способствовать дестабилизации ситуации.

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Почему экс-нардепы против

Нардеп отмечает: в сложное время, когда ухудшается ситуация с коронавирусом и вакцинация в ужасном состоянии, стоит собираться именно по этим приводам. Взамен Рада собирается из-за раскрашивания стен здания.

..проведенне внеочередной сессии ВРУ относительно событий, в которых пострадали стены здания, в условиях, когда пандемия ежедневно, из-за провала исполнительной власти, уносит жизни сотен, когда на фронте ежедневно погибают военные, выглядит не только нелогичным, но и опасным для общества, и для самой Рады,

– написал Анатолий Ткачук.

Важно! 130 народных депутатов из фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления "Об осуждении событий, произошедших 20 марта 2021 года возле Офиса Президента Украины". Его планируют рассмотреть на внеочередной сессии парламента, которая должна состояться 26 марта.

Верховная Рада Украины неоднократно выступала как государственный орган, призванный стабилизировать ситуацию в самые сложные моменты украинской истории, отмечает экс-нардеп. Поэтому втягивание ее в мелкие политические интриги руками народных депутатов Украины, по мнению Ткачука, может иметь разрушительные последствия для всей политической системы.

Впрочем, в обращении нардепы отмечают: нетолерантные, хулиганские действия во время протестов вызывают осуждение, а причинение вреда зданиям неприемлемо. Но нужно задуматься над тем, почему это произошло.

Молодые люди, которые пришли на протест, ветераны боевых действий, волонтеры, активисты, политики... Их привела под стены Офиса Президента именно несправедливость к Стерненко, Антоненко, Кузьменко, Дугарь и многих других...,

– написал Ткачук.

Кто подписал обращение

Народные депутаты Украины I созыва:

Анатолий Ткачук

Арсен Зинченко

Александр Пискун

Александр Гудыма

Степан Волковецкий

Виталий Мельничук

Владимир Крыжановский

Николай Коробко

Ярослав Кендзер

Протест под Офисом Президента 20 марта: главное