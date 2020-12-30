Судебное заседание по избранию меры пресечения скандальному экс-нардепу и застройщику Максиму Микитасю, которое должно было состояться 30 декабря, перенесли. Все потому, что подозреваемый и его адвокат не отвечают на телефонные звонки.

Что говорят в полиции

Правоохранители не смогли связаться с подозреваемым по телефону, поскольку мобильный номер, который он предоставил для сотрудничества со следствием, не отвечает. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

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Во время обысков интересы Микитася представляли двое защитников. Во время общения один из них сообщил, что больше не представляет его интересы, другой – на телефонные звонки не отвечает,

– сказали полицейские.

Микитася нет дома

Когда правоохранители прибыли к дому Микитася, его жена заявила, что подозреваемого нет дома. Проверить это полицейские не смогли, потому что, мол, не имели оснований для принудительной проверки помещения.

Согласно официальным данным относительно места пребывания электронного браслета Микитася, его координаты соответствуют месту жительства.

"Это свидетельствует о его уклонении от получения повестки суда для прибытия на рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения", – подчеркнули полицейские.

Они добавили, что судебное заседание по избранию меры пресечения Микитасю перенесли.

Обратите внимание! Экс-нардеп находится под ночным домашним арестом. Его подозревают в коррупционной схеме по завладению имуществом Нацгвардии. Убытки государству составляют более 81 миллиона гривен.



Кроме того, скандального застройщика подозревают в заказе похищения человека. Больше о деле Микитася – читайте здесь.