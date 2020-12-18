400 миллионов гривен из бюджета Киева 22 декабря дополнительно выделят на борьбу с коронавирусом. Внеочередное заседание Киевсовета инициировала фракция "Европейская Солидарность".

Как сообщила 16 декабря председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко, это стало возможным благодаря аудиту столичного бюджета-2020, который был проведен "Европейской Солидарностью".

"422 млн – это существенная сумма, которая поможет нашим больницам пережить этот переходный период между бюджетами, когда у нас будет локдаун, праздники, но киевляне продолжают болеть и нуждаются в неотложной медицинской помощи. Таким образом мы сможем, не снижая темпы оказания помощи, не снижая качества оказания помощи таким больным, пережить этот сложный период, пока пойдут новые поступления из бюджета 21 года", – отметила тогда Марина Порошенко.

"Европейская Солидарность" призвала мэра Киева Виталия Кличко провести внеочередное заседание как можно скорее, чтобы медучреждения столицы успели купить медикаменты, оборудование и средства защиты.

"Мы приняли решение профильной комиссией по инициированию внеочередной сессии 21 декабря. Если такая сессия городским главой будет поддержана и проведена, то наши больницы будут иметь возможность реализовать средства на приобретение всего необходимого для борьбы с коронавирусом еще в этом году", – отметила Марина Порошенко.

Как сообщил Виталий Кличко на брифинге в пятницу, внеочередное заседание состоится 22 декабря. Он также подтвердил, что Департамент здравоохранения подготовил соответствующий проект изменений в программу "Здоровье киевлян".