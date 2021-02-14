Очередное заседание фракции "Слуга народа" запланировано на 15 февраля. Парламентарии обсудят ряд важных вопросов.

Вопросов на повестке дня много, отметила Юлия Гришина. И добавила: они из списка давно назревших.

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Заседание "Слуги народа": что на повестке обсуждения

Как пишет депутат, рассматривать будут следующие вопросы:

Можно ли всем дать возможность иметь огнестрельное оружие.

Какие налоги должны платить автомобилисты.

Как упростить и удешевить растаможку авто на еврономерах.

Будут ли снова голосовать за назначение Юрия Витренко министром энергетики.

Гришина многозначительно добавила в конце, что это будет не единственным кадровым вопросом.

Обратите внимание. За назначение вице-премьером и министром энергетики Юрия Витренко пытались голосовать дважды. 17 декабря за Витренко проголосовали лишь 186 нардепов. 28 января голосов было больше: 204. Однако этих голосов тоже не хватило. Депутаты и третий раз хотят рассмотреть этот вопрос. По крайней мере об этом сообщал председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко и спикер Дмитрий Разумков.

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