Оружие, евробляхи и снова Витренко: какие вопросы "слуги" рассмотрят на заседании фракции
Очередное заседание фракции "Слуга народа" запланировано на 15 февраля. Парламентарии обсудят ряд важных вопросов.
Источник:Телеграм-канал Юлии Гришиной
Вопросов на повестке дня много, отметила Юлия Гришина. И добавила: они из списка давно назревших.
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Заседание "Слуги народа": что на повестке обсуждения
Как пишет депутат, рассматривать будут следующие вопросы:
- Можно ли всем дать возможность иметь огнестрельное оружие.
- Какие налоги должны платить автомобилисты.
- Как упростить и удешевить растаможку авто на еврономерах.
- Будут ли снова голосовать за назначение Юрия Витренко министром энергетики.
Гришина многозначительно добавила в конце, что это будет не единственным кадровым вопросом.
Пленарная неделя в Раде: что на повестке дня
- В период с 16 по 19 февраля Верховная Рада планирует рассмотреть около 10 важных законопроектов. Среди них есть инициативы о растаможивании авто, оборот оружия и льготы касательно "инвестнянь".
- Во вторник 16 февраля, например, планируют рассмотреть законопроект об остановке машин полицией; инициативу касательно "налога на гугл"; налоговые и таможенные льготы для "инвестнянь".
- В среду 17 февраля скорее всего будут рассматривать законопроект о туризме и решение, кто будет назначать главу комиссии касательно игрового бизнеса.
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