Зарплаты в госкомпаниях рассекретят: Рада сделала первый шаг
Размер заработной платы работников государственных компаний должен быть открытым. Верховная Рада в первом чтении поддержала соответствующий законопроект.
Источник: Верховная Рада
"Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению открытости информации о размере оплаты труда в государственных компаниях" с регистрационным номером 3952 парламент голосовал 29 января. Его поддержали 282 депутата.
Читайте также Половина украинцев живет в нищете: данные Института демографии
Что изменит закон об открытости зарплат в госкомпаниях
Закон обязует государственные компании ежемесячно публиковать информацию о зарплатах своих работников на официальных сайтах. Открытыми для общественности должны быть:
- Принципы формирования зарплаты.
- Ее размер.
- Вознаграждения и дополнительные блага руководителей и других должностных лиц.
По мнению автора законопроекта (первого вице-спикера Верховной Рады и депутата из "Слуги народа" Руслана Стефанчука), все это "будет способствовать прозрачности их деятельности и предотвращению коррупционных правонарушений".
После принятия закона и вступление его в силу украинцы будут иметь законное право на "получение достоверной и полной информации о расходовании средств в государственных компаниях" (об этом говорится в пояснительной записке к документу).
К слову Более 3 миллиарда гривен зарплаты работодатели задолжали украинцам
Какие государственные компании будут показывать свои зарплаты
Закон будет касаться государственных компаний, в уставном капитале которых более 50% акций, долей или паев прямо или косвенно принадлежат государству или территориальной общине. Это, например:
- Банки – "Приватбанк", "Ощадбанк", "Укргазбанк", "Укрэксимбанк".
- А также и НАК "Нафтогаз Украины", о зарплатах в котором ничего известно раньше не было.
Информация о зарплатах в этих компаниях приобретет статус публичной. Применять тот принцип, которым пользовались до сих пор (информации с ограниченным доступом) будет запрещено.
Обратите внимание Как изменилась средняя зарплата в Украине в 2020 году: данные Госстата
Поделиться новостью