Размер заработной платы работников государственных компаний должен быть открытым. Верховная Рада в первом чтении поддержала соответствующий законопроект.

Источник: Верховная Рада

"Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению открытости информации о размере оплаты труда в государственных компаниях" с регистрационным номером 3952 парламент голосовал 29 января. Его поддержали 282 депутата.

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Что изменит закон об открытости зарплат в госкомпаниях

Закон обязует государственные компании ежемесячно публиковать информацию о зарплатах своих работников на официальных сайтах. Открытыми для общественности должны быть:

Принципы формирования зарплаты.

Ее размер.

Вознаграждения и дополнительные блага руководителей и других должностных лиц.

По мнению автора законопроекта (первого вице-спикера Верховной Рады и депутата из "Слуги народа" Руслана Стефанчука), все это "будет способствовать прозрачности их деятельности и предотвращению коррупционных правонарушений".

После принятия закона и вступление его в силу украинцы будут иметь законное право на "получение достоверной и полной информации о расходовании средств в государственных компаниях" (об этом говорится в пояснительной записке к документу).

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Какие государственные компании будут показывать свои зарплаты

Закон будет касаться государственных компаний, в уставном капитале которых более 50% акций, долей или паев прямо или косвенно принадлежат государству или территориальной общине. Это, например:

Банки – "Приватбанк", "Ощадбанк", "Укргазбанк", "Укрэксимбанк".

А также и НАК "Нафтогаз Украины", о зарплатах в котором ничего известно раньше не было.

Информация о зарплатах в этих компаниях приобретет статус публичной. Применять тот принцип, которым пользовались до сих пор (информации с ограниченным доступом) будет запрещено.