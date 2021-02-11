Розмір посадового окладу Ірини Венедіктової з січня 2021 року становить понад 70 000 гривень. Це трохи менше, ніж середня місячна зарплата очільниці Офісу генпрокурора у 2020 році.

Інформацію про зарплату чиновниці виданню надали в Офісі генпрокурора. Там додали, що відповідно до наказів генпрокурорки та штатного розпису Офісу генпрокурора посади консультанта та помічника не передбачені.

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Скільки Венедіктова отримала у січні

Зі січня 2021 року її посадовий оклад становить 70 720 гривень.

Відшкодувань генпрокурорці у січні не виплачували. Тобто вона не отримала компенсацій витрат, пов'язаних з виконанням службових повноважень, витрат на проїзд, відшкодувань за телефонні розмови, оренди приміщень.

Зверніть увагу! За понад 8 місяців роботи у 2020 році на посаді генпрокурорка Ірина Венедіктова заробила приблизно 630 тисяч гривень. Її середня місячна зарплата становила 78 тисяч гривень. Скільки отримали її заступники, читайте тут.