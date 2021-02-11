Зарплата Венедиктовой: сколько генпрокурор получила за январь 2021 года
Размер должностного оклада Ирины Венедиктовой с января 2021 года составляет более 70 тысяч гривен. Это немного меньше, чем средняя месячная зарплата руководительницы Офиса генпрокурора в 2020 году.
Источник:"Фактор"
Информацию о зарплате чиновницы изданию предоставили в Офисе генпрокурора. Там добавили, что в соответствии с приказами генпрокурора и штатного расписания Офиса генпрокурора должности консультанта и помощника не предусмотрены.
Читайте также Итоги деятельности Венедиктовой: оправдала ли она ожидания Зеленского
Сколько Венедиктова получила в январе
С января 2021 года ее должностной оклад составляет 70 720 гривен.
Возмещений генпрокурору в январе не выплачивали. То есть она не получила компенсаций расходов, связанных с выполнением служебных полномочий, расходов на проезд, возмещений за телефонные разговоры, аренду помещений.
Что известно о назначении Венедиктовой на должность?Она возглавила Офис генпрокурора 17 марта 2020 года. Осенью президент Владимир Зеленский отмечал, что дает чиновнице время до конца года, чтобы показать результаты. Венедиктова сохраняет должность и в 2021 году.
Поделиться новостью