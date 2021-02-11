Размер должностного оклада Ирины Венедиктовой с января 2021 года составляет более 70 тысяч гривен. Это немного меньше, чем средняя месячная зарплата руководительницы Офиса генпрокурора в 2020 году.

Информацию о зарплате чиновницы изданию предоставили в Офисе генпрокурора. Там добавили, что в соответствии с приказами генпрокурора и штатного расписания Офиса генпрокурора должности консультанта и помощника не предусмотрены.

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Сколько Венедиктова получила в январе

С января 2021 года ее должностной оклад составляет 70 720 гривен.

Возмещений генпрокурору в январе не выплачивали. То есть она не получила компенсаций расходов, связанных с выполнением служебных полномочий, расходов на проезд, возмещений за телефонные разговоры, аренду помещений.

Обратите внимание! За более чем 8 месяцев работы в 2020 году на должности генпрокурора Ирина Венедиктова заработала примерно 630 тысяч гривен. Ее средняя месячная зарплата составляла 78 тысяч гривен. Сколько получили ее заместители, читайте здесь.