За более чем 8 месяцев работы в должности генпрокурор Ирина Венедиктова получила около 630 тысяч гривен. Зато зарплаты некоторых ее заместителей – выше.

Какая зарплата у Венедиктовой

Да, общая сумма зарплаты Венедиктовой за период с 17 марта по 30 ноября составляет 631 020 гривен. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора в ответ на запрос 24 канала.

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Поэтому генпрокурор получала около 78 тысяч гривен в месяц.

Обратите внимание! Венедиктову назначили генпрокурором 17 марта. Однако президент Владимир Зеленский осенью отмечал, что дает чиновнице время до конца года, чтобы показать результаты.

Сколько получили заместители Венедиктовой

Наибольшую зарплату с начала года получил заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов – 1,1 миллиона гривен, а также заместитель генпрокурора и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий – 1,8 миллиона гривен. Другие заместители со времени назначения на должность получили несколько меньшие суммы:

первый заместитель Виталий Касько – 828 615 гривен;

заместитель Виктор Чумак – 646 449 гривен;

заместитель Виктор Трепак – 739 288 гривен;

первый заместитель Роман Говда – 414 183 гривен;

заместитель Андрей Любович – 361 354 гривен;

заместитель Алексей Симоненко – 552 800 гривен;

заместитель Игорь Мустец – 536 792 гривен;

заместитель Максим Якубовский – 290 890 гривен.

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Зарплата Венедиктовой и заместителей / Запрос 24 канала