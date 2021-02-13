Глава КСУ Александр Тупицкий, которого временно отстранили от работы, продолжает получать зарплату. За январь 2021 года он заработал 320 тысяч гривен.

Сотрудники Управления госохраны несколько раз не пускали Тупицкого в здание КСУ после его возвращения из отпуска. В суде заверили, что из-за этого судья якобы работает в дистанционном режиме.

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По информации КСУ, общий размер заработной платы, за январь 2021 года, что получил Александр Тупицкий, достигает 322 748,54 гривны. При этом:

оклад – 197 тысяч гривен;

за научную степень – 29,5 тысячи гривен;

за выслугу лет – 157 тысяч гривен;

за административную (руководящую) должность – 29,5 тысячи гривен;

за доступ к государственной тайне – еще 19,7 тысячи гривен.



Зарплата Тупицкого в январе / Фото "Украинские новости"

Ранее в КСУ заявляли, что без отстраненного Тупицкого судьи не могут получить зарплату. Мол, для этого ему якобы необходимо попасть в здание учреждения.

Зарплата Тупицкого в 2020 году

В 2020 году Александр Тупицкий на должности главы Конституционного суда заработал более 3,7 миллиона гривен. Ежемесячно в среднем он получал 309 586,25 гривны.

Стоит заметить, что эта сумма в несколько раз больше, чем заработок украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля и ряда других чиновников.

Отстранение главы КСУ: коротко

Александра Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля и ложных показаниях. Речь идет о махинациях с активами Зуевского энергомеханического завода.

Из-за этого 29 декабря главу Конституционного суда отстранили от должности на 2 месяца. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.



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