Зарплата Тарана: сколько получает министр обороны
Министр обороны Андрей Таран за 2020 год получил около 750 тысяч гривен. Поэтому средняя месячная зарплата политика составляла около 75 тысяч гривен.
Так, Тарану насчитали 753 171 гривну. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины в ответ на запрос 24 канала.
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Сколько Таран получал помесячно
- Март – 64 391 гривну;
- апрель – 47 230 гривен;
- май – 47 230 гривен;
- июнь – 47 230 гривен;
- июль – 47 230 гривен;
- август – 47 230 гривен;
- сентябрь – 80 023 гривны;
- октябрь – 73 173 гривны;
- ноябрь – 148 604 гривны;
- декабрь – 150 827 гривен.
Что известно про Тарана
- Таран начал военную карьеру в 1992 году. Сначала работал в центральном аппарате Минобороны Украины, а затем – в Главном управлении разведки.
- В 2015 – 2016 годах был первым заместителем командующего Сухопутных войск ВСУ. Однако в 2016 году его уволили в запас из-за возраста.
- В 2019 году баллотировался в Верховную Раду от партии "Сила и честь".
- Министром обороны Тарана назначили в марте 2020 года.
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