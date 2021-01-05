Министр обороны Андрей Таран за 2020 год получил около 750 тысяч гривен. Поэтому средняя месячная зарплата политика составляла около 75 тысяч гривен.

Так, Тарану насчитали 753 171 гривну. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины в ответ на запрос 24 канала.

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Сколько Таран получал помесячно

Март – 64 391 гривну;

апрель – 47 230 гривен;

май – 47 230 гривен;

июнь – 47 230 гривен;

июль – 47 230 гривен;

август – 47 230 гривен;

сентябрь – 80 023 гривны;

октябрь – 73 173 гривны;

ноябрь – 148 604 гривны;

декабрь – 150 827 гривен.

Обратите внимание! В ноябре и декабре Таран получил большую зарплату, ведь ему насчитали около 75 тысяч гривен материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов и оздоровления.

Что известно про Тарана