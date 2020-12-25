Зарплата Резникова: сколько в 2020 году заработал вице-премьер
Алексей Резников заработал за 9 месяцев 2020 года более 330 тысяч гривен. Такую сумму он получил за исполнение обязанностей в должности вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Зарплата Алексея Резникова за март-ноябрь 2020 года почти такая же, как у премьер-министра Дениса Шмыгаля. Об этом свидетельствуют данные, которые 24 каналу сообщили в Кабмине.
Узнайте больше Сколько Денис Шмыгаль заработал за 2020 год: зарплата премьер-министра Украины
Какую зарплату Резников получил в 2020 году по месяцам:
- март – 37 025,40 гривны;
- апрель – 38 020,15 гривны;
- май – 38 020,15 гривны;
- июнь – 37 430,18 гривны;
- июль – 40 325,38 гривны;
- август – 39 172,54 гривны;
- сентябрь – 44 927,04 гривны;
- октябрь – 43 720,15 гривны;
- ноябрь – 18 714,53 гривны.
Советуем ознакомиться Какая зарплата у Олега Немчинова: сколько зарабатывает министр без своего министерства
Что известно об Алексее Резникове: основное
- Родился 18 июня 1966 года во Львове. Учился во Львовском государственном университете имени Ивана Франко.
- Был соучредителем брокерской компании. Работал заместителем Председателя Центра развития украинского законодательства в Киеве.
- Основал компанию "Правис", которую позже переименовали в "Резников, Власенко и партнеры".
- Был адвокатом президента Виктора Ющенко.
- В 2008 году до 2014 года Резников был депутатом Киевского горсовета VI созыва. А потом стал заместителем главы КГГА.
- Кроме того, отвечал за проведение и организацию конкурса "Евровидение".
- В 2019 году Владимир Зеленский назначил Резникова представителем Украины в трехстороннем контактной группе.
- Вице-премьером, а также министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины стал 4 марта 2020 года.
- Более подробную биографию Резникова читайте здесь.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter