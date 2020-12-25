Алексей Резников заработал за 9 месяцев 2020 года более 330 тысяч гривен. Такую сумму он получил за исполнение обязанностей в должности вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Зарплата Алексея Резникова за март-ноябрь 2020 года почти такая же, как у премьер-министра Дениса Шмыгаля. Об этом свидетельствуют данные, которые 24 каналу сообщили в Кабмине.

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Какую зарплату Резников получил в 2020 году по месяцам:

март – 37 025,40 гривны;

апрель – 38 020,15 гривны;

май – 38 020,15 гривны;

июнь – 37 430,18 гривны;

июль – 40 325,38 гривны;

август – 39 172,54 гривны;

сентябрь – 44 927,04 гривны;

октябрь – 43 720,15 гривны;

ноябрь – 18 714,53 гривны.

Обратите внимание! Все эти суммы указаны уже с вычетом налогов. То есть именно столько фактически получил Резников.

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