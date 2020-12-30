За 2020 год министру юстиции Денису Малюське насчитали более 600 тысяч гривен зарплаты. Однако после уплаты налогов чиновник получил на 100 тысяч меньше.

Среднемесячная зарплата Малюськи составила 53 226 гривен. Об этом сообщили в Министерстве юстиции в ответ на запрос 24 канала. К теме Сколько Денис Шмыгаль заработал за 2020 год: зарплата премьер-министра Украины Сколько денег получил Малюська за год Без уплаты налогов – 638 719 гривен,

после уплаты налогов – 514 169 гривен. Зарплата Малюськи помесячно январь – 19 960 гривен;

февраль – 39 883 гривен;

март – 74 652 гривен;

апрель – 47 230 гривен;

май – 47 230 гривен;

июнь – 47 230 гривен;

июль – 47 230 гривен;

август – 49 489 гривен;

сентябрь – 67 916 гривен;

октябрь – 67 708 гривен;

ноябрь – 65 094 гривны;

декабрь – 65 094 гривны. Что известно о Малюське Малюська – украинский юрист и чиновник. В 2004 – 2005 годах основал адвокатские объединения, одно из которых затем возглавил.

В 2010 году работал консультантом по развитию частного сектора Группы Всемирного банка.

Малюську избрали депутатом в парламент от партии "Слуга народа" в 2019 году.

Чиновник возглавляет Минюст уже больше года. На должность министра был назначен 29 августа 2019 года. Читайте также Зарплата Венедиктовой: сколько денег генпрокурор получила в должности