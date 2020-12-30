Марина Лазебная в должности министра социальной политики с 5 марта по 31 декабря заработала более полумиллиона гривен. В среднем ее заработная плата составляла более 50 тысяч гривен. Но это до уплаты всех необходимых налогов и сборов. Заметим, что чистыми на руки министр получила несколько меньшую сумму.

О зарплате Марины Лазебной в 2020 году рассказали в Секретариате Кабинета Министров. 24 канал получил от них ответ на запрос касаемо этой информации.

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Согласно обнародованным данным, больше всего Лазебная оримала в ноябре – более 100 тысяч гривен, а меньше всего в октябре – почти 25 тысяч гривен после уплаты всех налогов.

Зарплата Лазебной в 2020 году без учета налогов и сборов

Март – 55 193,15 гривны.

Апрель – 47 230 гривен.

Май – 47 230 гривен.

Июнь – 47 230 гривен.

Июль – 47 230 гривен.

Август – 93 955,4 гривны.

Сентябрь – 67 916,6 гривны.

Октябрь – 30 997,14 гривны.

Ноябрь – 158 933,35 гривны.

Декабрь – 65 094 гривны.

Итого – 661 009,64 гривны.

Сколько получила Лазебная на руки в 2020 году

Март – 44 430,48 гривны.

Апрель – 38 020,15 гривны.

Май – 38 020,15 гривны.

Июнь – 38 020,15 гривны.

Июль – 38 020,15 гривны.

Август – 75634, 10 гривны.

Сентябрь – 54 672,86 гривны.

Октябрь – 24 952,69 гривны.

Ноябрь – 127 941,35 гривны.

Декабрь – 52 400,67 гривны.

Итого – 532 112,75 гривны.

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Добавим, что в 2020 году руководительница Минсоцполитики оплатила целом почти 129 тысяч налогов и сборов.