Более полумиллиона гривен за год: зарплата руководительницы Минсоцполитики Лазебной в 2020 году
Марина Лазебная в должности министра социальной политики с 5 марта по 31 декабря заработала более полумиллиона гривен. В среднем ее заработная плата составляла более 50 тысяч гривен. Но это до уплаты всех необходимых налогов и сборов. Заметим, что чистыми на руки министр получила несколько меньшую сумму.
О зарплате Марины Лазебной в 2020 году рассказали в Секретариате Кабинета Министров. 24 канал получил от них ответ на запрос касаемо этой информации.
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Согласно обнародованным данным, больше всего Лазебная оримала в ноябре – более 100 тысяч гривен, а меньше всего в октябре – почти 25 тысяч гривен после уплаты всех налогов.
Зарплата Лазебной в 2020 году без учета налогов и сборов
- Март – 55 193,15 гривны.
- Апрель – 47 230 гривен.
- Май – 47 230 гривен.
- Июнь – 47 230 гривен.
- Июль – 47 230 гривен.
- Август – 93 955,4 гривны.
- Сентябрь – 67 916,6 гривны.
- Октябрь – 30 997,14 гривны.
- Ноябрь – 158 933,35 гривны.
- Декабрь – 65 094 гривны.
- Итого – 661 009,64 гривны.
Сколько получила Лазебная на руки в 2020 году
- Март – 44 430,48 гривны.
- Апрель – 38 020,15 гривны.
- Май – 38 020,15 гривны.
- Июнь – 38 020,15 гривны.
- Июль – 38 020,15 гривны.
- Август – 75634, 10 гривны.
- Сентябрь – 54 672,86 гривны.
- Октябрь – 24 952,69 гривны.
- Ноябрь – 127 941,35 гривны.
- Декабрь – 52 400,67 гривны.
- Итого – 532 112,75 гривны.
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Добавим, что в 2020 году руководительница Минсоцполитики оплатила целом почти 129 тысяч налогов и сборов.
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