Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в 2020 году заработал более 700 тысяч гривен. В марте – мае и июле – июне он получал месячную зарплату в размере от более 45 до почти 54 тысяч гривен.

Самыми большими были суммы в июне, а также осенью и в конце года. Об этом рассказали в ведомстве в ответ на запрос 24 канала.

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Зарплата Дмитрия Кулебы в 2020 году:

в марте – 45 994,29 гривны;

в апреле – 52 720,95 гривны;

в мае – 47 230,00 гривны;

в июне – 79 519,15 гривны;

в июле – 47 230,00 гривны;

в августе – 53 921,78 гривны;

в сентябре – 80 296,35 гривны;

в октябре – 76 239,54 гривны;

в ноябре – 75 943,00 гривны;

в декабре – 149 725,90 гривны.

Обратите внимание! Дмитрия Кулебу назначили в Кабинет Министров именно в марте 2020 года. До этого должность занимал его предшественник Вадим Пристайко.

В целом глава МИД Дмитрий Кулеба в 2020 году заработал 708 тысяч 820 гривен.

Что известно о Дмитрии Кулебе: коротко