Зарплата Дмитрия Кулебы: сколько в 2020 году заработал глава МИД
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в 2020 году заработал более 700 тысяч гривен. В марте – мае и июле – июне он получал месячную зарплату в размере от более 45 до почти 54 тысяч гривен.
Самыми большими были суммы в июне, а также осенью и в конце года. Об этом рассказали в ведомстве в ответ на запрос 24 канала.
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Зарплата Дмитрия Кулебы в 2020 году:
- в марте – 45 994,29 гривны;
- в апреле – 52 720,95 гривны;
- в мае – 47 230,00 гривны;
- в июне – 79 519,15 гривны;
- в июле – 47 230,00 гривны;
- в августе – 53 921,78 гривны;
- в сентябре – 80 296,35 гривны;
- в октябре – 76 239,54 гривны;
- в ноябре – 75 943,00 гривны;
- в декабре – 149 725,90 гривны.
В целом глава МИД Дмитрий Кулеба в 2020 году заработал 708 тысяч 820 гривен.
Что известно о Дмитрии Кулебе: коротко
- Это самый молодой в истории глава МИД Украины.
- Ранее занимал должности вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, постоянного представителя Украины при Совете Европы, посла по особым поручениям МИД Украины.
- Принимал активное участие в Революции Достоинства.
- В правительстве Дениса Шмыгаля работает с 4 марта 2020 года.
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