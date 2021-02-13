Всех членов Кабинета Министров самую большую зарплату в январе 2021 года получил Министр обороны Андрей Таран. Но все же это меньше, чем заработал заместитель главы МИД Дмитрий Сеник.

За январь Таран заработал 78 897 гривен. Правда, это вдвое меньше, чем в декабре 2020 года. В то же время зарплата Сеника составляет 129 225 гривен. Кроме оклада и надбавок, ему также выплатили отпускные и материальную помощь на оздоровление (чуть больше 73 тысяч гривен).

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Для сравнения: глава Кабмина Денис Шмыгаль имеет 58 750 гривен. А самая низкая зарплата была у министра культуры Александра Ткаченко – 45 680 гривен.

Сколько в январе заработали другие должностные лица в Кабмине

Министр внутренних дел Арсен Аваков – 61 868 гривен.

– 61 868 гривен. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба – 77 042 гривны.

– 77 042 гривны. Министр здравоохранения Максим Степанов – 74 291 гривна.

– 74 291 гривна. Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина – 58 750 гривен.

– 58 750 гривен. Министр инфраструктуры Владислав Криклий – 73 429 гривен.

– 73 429 гривен. Вице-премьер по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников – 58 689 гривен.

– 58 689 гривен. Министр финансов Сергей Марченко – 67 928 гривен.

– 67 928 гривен. Министр Кабинета Министров Олег Немчинов – 56 026 гривен.

– 56 026 гривен. Министр охраны окружающей среды Роман Абрамовский – 66 036 гривен.

– 66 036 гривен. Министр образования Сергей Шкарлет – 55 259 гривен.

– 55 259 гривен. Министр юстиции Денис Малюська – 65 094 гривны.

– 65 094 гривны. Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина – 55 030 гривен.

– 55 030 гривен. Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт – 65 094 гривны.

– 65 094 гривны. Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров – 50 961 гривна.

– 50 961 гривна. Министр соцполитики Марина Лазебная – 65 094 гривны.

– 65 094 гривны. Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко – 48 373 гривны.

– 48 373 гривны. Министр развития общин Алексей Чернышев – 64 728 гривен.

– 64 728 гривен. Министр развития экономики Игорь Петрашко – 62 708 гривен.

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Самые большие зарплаты среди заместителей министров (кроме Сеника)

Первый заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Абрамович – 117 999 гривен (почти 56 тысяч он получил как отпускные и помощь на оздоровление).

– 117 999 гривен (почти 56 тысяч он получил как отпускные и помощь на оздоровление). Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Игорь Яременко – 115 139 гривен (почти 66 тысяч ему выделили помощи для решения социально-бытовых вопросов).

– 115 139 гривен (почти 66 тысяч ему выделили помощи для решения социально-бытовых вопросов). Заместитель министра энергетики Юрий Бойко – 87 116 гривен.

– 87 116 гривен. Первый заместитель министра культуры Ростислав Карандеев – 80 555 гривен.

– 80 555 гривен. Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак – 74 532 гривны.

– 74 532 гривны. Заместитель министра образования Любомира Мандзий – 74 101 гривна.

– 74 101 гривна. Заместитель министра соцполитики Виталий Музыченко – 73 231 гривна.

– 73 231 гривна. Заместитель министра обороны Александр Миронюк – 70 982 гривны.

– 70 982 гривны. Заместитель министра по вопросам евроинтеграции Ирина Ставчук – 66 861 гривна.

– 66 861 гривна. Заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко – 65 458 гривен.

– 65 458 гривен. Зарплата остальных в среднем составляет 40 – 60 тысяч гривен.

Два человека и больше более 60 тысяч гривен получают в:

Министерстве защиты окружающей среды,

Минобороны,

МОН,

Минсоцполитики (4 человека – более 70 тысяч),

Минкульте (2 – более 80 тысяч).

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Как отличается минимальная зарплата в Украине и в ее соседях / Инфографика 24 канала