Более 100 тысяч гривен – самая высокая зарплата: сколько заработали в Кабмине в январе
Всех членов Кабинета Министров самую большую зарплату в январе 2021 года получил Министр обороны Андрей Таран. Но все же это меньше, чем заработал заместитель главы МИД Дмитрий Сеник.
Источник:"Слово и дело"
За январь Таран заработал 78 897 гривен. Правда, это вдвое меньше, чем в декабре 2020 года. В то же время зарплата Сеника составляет 129 225 гривен. Кроме оклада и надбавок, ему также выплатили отпускные и материальную помощь на оздоровление (чуть больше 73 тысяч гривен).
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Для сравнения: глава Кабмина Денис Шмыгаль имеет 58 750 гривен. А самая низкая зарплата была у министра культуры Александра Ткаченко – 45 680 гривен.
Сколько в январе заработали другие должностные лица в Кабмине
- Министр внутренних дел Арсен Аваков – 61 868 гривен.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба – 77 042 гривны.
- Министр здравоохранения Максим Степанов – 74 291 гривна.
- Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина – 58 750 гривен.
- Министр инфраструктуры Владислав Криклий – 73 429 гривен.
- Вице-премьер по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников – 58 689 гривен.
- Министр финансов Сергей Марченко – 67 928 гривен.
- Министр Кабинета Министров Олег Немчинов – 56 026 гривен.
- Министр охраны окружающей среды Роман Абрамовский – 66 036 гривен.
- Министр образования Сергей Шкарлет – 55 259 гривен.
- Министр юстиции Денис Малюська – 65 094 гривны.
- Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина – 55 030 гривен.
- Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт – 65 094 гривны.
- Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров – 50 961 гривна.
- Министр соцполитики Марина Лазебная – 65 094 гривны.
- Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко – 48 373 гривны.
- Министр развития общин Алексей Чернышев – 64 728 гривен.
- Министр развития экономики Игорь Петрашко – 62 708 гривен.
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Самые большие зарплаты среди заместителей министров (кроме Сеника)
- Первый заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Абрамович – 117 999 гривен (почти 56 тысяч он получил как отпускные и помощь на оздоровление).
- Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Игорь Яременко – 115 139 гривен (почти 66 тысяч ему выделили помощи для решения социально-бытовых вопросов).
- Заместитель министра энергетики Юрий Бойко – 87 116 гривен.
- Первый заместитель министра культуры Ростислав Карандеев – 80 555 гривен.
- Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак – 74 532 гривны.
- Заместитель министра образования Любомира Мандзий – 74 101 гривна.
- Заместитель министра соцполитики Виталий Музыченко – 73 231 гривна.
- Заместитель министра обороны Александр Миронюк – 70 982 гривны.
- Заместитель министра по вопросам евроинтеграции Ирина Ставчук – 66 861 гривна.
- Заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко – 65 458 гривен.
- Зарплата остальных в среднем составляет 40 – 60 тысяч гривен.
Два человека и больше более 60 тысяч гривен получают в:
- Министерстве защиты окружающей среды,
- Минобороны,
- МОН,
- Минсоцполитики (4 человека – более 70 тысяч),
- Минкульте (2 – более 80 тысяч).
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