В 2020 году министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский заработал почти 300 тысяч гривен зарплаты. Такую сумму насчитали чиновнику с августа.

За 5 месяцев зарплата Абрамовского составила 296 227 гривен. Об этом сообщили в Министерстве защиты природных ресурсов и окружающей среды в ответ на запрос 24 канала.

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Сколько получал Абрамовский

август – 53 390 гривен;

сентябрь – 59 311 гривен;

октябрь – 59 377 гривен;

ноябрь – 59 053 гривны;

декабрь – 65 094 гривен.

Отметим, ранее Абрамовский признался, что получил за ноябрь около 40 тысяч гривен. Поэтому, вероятно, вышеуказанные суммы указаны без вычета всех налогов.

Обратите внимание! Абрамовский 15 декабря подал заявление на увольнение. Однако Верховная Рада сняла с повестки дня вопрос о его отставке.

Что известно о Романе Абрамовском