Зарплата Абрамовского: сколько получает глава Минэкологии
В 2020 году министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский заработал почти 300 тысяч гривен зарплаты. Такую сумму насчитали чиновнику с августа.
За 5 месяцев зарплата Абрамовского составила 296 227 гривен. Об этом сообщили в Министерстве защиты природных ресурсов и окружающей среды в ответ на запрос 24 канала.
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Сколько получал Абрамовский
- август – 53 390 гривен;
- сентябрь – 59 311 гривен;
- октябрь – 59 377 гривен;
- ноябрь – 59 053 гривны;
- декабрь – 65 094 гривен.
Отметим, ранее Абрамовский признался, что получил за ноябрь около 40 тысяч гривен. Поэтому, вероятно, вышеуказанные суммы указаны без вычета всех налогов.
Что известно о Романе Абрамовском
- Абрамовский – украинский бизнесмен и политик. Мужчина вместе со своей женой владеют долями нескольких компаний.
- В правительстве Абрамовский работает с 2015 года. Сначала он был заместителем министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, затем заместителем главы Минэнергетики.
- В июне 2020 года Верховная Рада назначила Абрамовского министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
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