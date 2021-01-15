Старые маршрутки останутся в прошлом: законопроект уже в парламенте
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который касается требований к транспортным перевозчикам. Следовательно, для городского общественного транспорта могут запретить использовать старые или в плохом состоянии автобусы.
Транспортные услуги предлагают закупать через Prozorro
Как рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, города сами могут определять цену за километры, которые обслуживают перевозчики. Об этом чиновник написал в фейсбуке.
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Для этого, мы вообще меняем подход и предлагаем вместо не всегда прозрачных конкурсов на маршруты начать закупать транспортную услугу через ProZorro. Это открытая и прозрачная конкуренция, а конкуренция всегда повышает качество,
– написал Криклий.
Принятие законопроекта позволит завершить дискриминацию льготных категорий пассажиров, ведь будут оплачивать километры.
В общественном транспорте предлагают установить валидаторы
Также в документе предлагают установить трекеры и валидаторы в общественном транспорте, чтобы была возможна электронная оплата.
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