В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который касается требований к транспортным перевозчикам. Следовательно, для городского общественного транспорта могут запретить использовать старые или в плохом состоянии автобусы.

Транспортные услуги предлагают закупать через Prozorro

Как рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, города сами могут определять цену за километры, которые обслуживают перевозчики. Об этом чиновник написал в фейсбуке.

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Для этого, мы вообще меняем подход и предлагаем вместо не всегда прозрачных конкурсов на маршруты начать закупать транспортную услугу через ProZorro. Это открытая и прозрачная конкуренция, а конкуренция всегда повышает качество,

– написал Криклий.

Принятие законопроекта позволит завершить дискриминацию льготных категорий пассажиров, ведь будут оплачивать километры.

В общественном транспорте предлагают установить валидаторы

Также в документе предлагают установить трекеры и валидаторы в общественном транспорте, чтобы была возможна электронная оплата.

Интересно! По словам Криклия, участие в разработке законопроекта приняли эксперты, а также представители местной власти.