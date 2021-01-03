В 2020 году последствия пандемии серьезно ощутили малый и средний бизнес. Ребята научились жить в новых реалиях и работать в необычных форматах.

Предприниматели признают, что на помощь государства не надеялись. И фактически весной власть не готова была их поддержать. Более того, говорят, иногда ее представители наоборот мешали, в частности угрозами и штрафами. Об этом подробнее – в материале 24 канала.

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Депутаты принимали законопроекты, чтобы помочь бизнесу, например, относительно льготных условий кредитования. Но на практике, признают бизнесмены, больше надеялись на собственные усилия и красноречивость. Поэтому этот опыт сделал кое-где бизнес сильнее.

Тренировки в онлайн-режиме

Фитнес тренер Евгения Киселева рассказала, что сейчас между ней и подопечными километры. Однако расстояние не мешает эффективной тренировке.

Она начала тренировать своих клиентов в онлайн режиме на карантине. Тогда попробовав несколько ресурсов для трансляций и подобрав упражнения, начала проводить занятия – индивидуальные и групповые.



Евгения Киселева проводит онлайн тренировки / Фото 24 канала

Часть до сих пор остались сторонниками такого формата. Другие вернулись в зал, ведь во время домашних занятий не чувствуют мотивации. Впрочем недостатки от Карантинной альтернативы, которую активно будут применять с 8 января, почувствуют и тренеры. Ведь заработать таким образом чрезвычайно сложно.

Увеличение оборотов

Предприниматели прибегали к разным методам, чтобы удержаться хоть как-то на плаву во время карантина – вынужденные отпуска за свой счет, работа из дома или врезанная зарплата; впрочем не всегда получалось. В частности это касается и заведений питания.

Около 40% ресторанов и кафе вообще обанкротились. Впрочем нашлись те, которые даже увеличили объем, как, например, бизнес по производству брауни.

Соучредитель Veterano Brownie Роман Набожняк рассказал, что спрос на деликатесы не уменьшился даже на карантине. Кафе за несколько дней до начала локдауну запустили бесплатную онлайн доставку в любую часть Киева. Баристов из кофейни, которая вынуждена была закрыться, переквалифицировали на курьеров.

Поэтому стратегичность, креативность и лояльность клиентов спасла бизнес в трудное время. Более того, усилия предпринимателей отметили престижной международной наградой в области маркетинга сразу в 3 номинациях.

"Удалось не только сохранить обороты, но мы еще и выросли на 40% в 2020 году, благодаря тому что доставка остались, когда разрешили работать внутри, разрешили работать на тейк-евей, люди вернулись, вернулись обороты, которые были до карантина, плюс это стала доставка, как наш сопутствующий дополнительный сервис", – пояснил Роман Набожняк.