В Украине должны создать специальную программу для подготовки инженеров-конструкторов для государственного предприятия "Антонов". Соответствующее поручение президент Владимир Зеленский дал Укроборонпрому, Минобразования и "Киевскому политехническому институту имени Сикорского".

На это глава государства дал 3 месяца.

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В прошлом году, когда государство заказало свои же самолеты Ан для нужд Вооруженных сил Украины, это стало настоящей сенсацией. А должно стать нормой,

– отметили в Офисе Президента.

Такая программа, считают у Зеленского, позволит Украине и в дальнейшем гордиться своими инженерами. Кабмину глава государства поручил разработать стимулы для молодых конструкторов.

Минобороны заказало у "Антонова" три самолета

Отметим, что в декабре 2020 года Министерство обороны Украины впервые за время независимости заказало производство трех самолетов Ан-178. Контракт подписали именно с государственным предприятием "Антонов". Для этого предприятие уже получило 3 миллиарда гривен кредита, который предоставили на 4 года.