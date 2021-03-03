Верховная Рада 3 марта в первом чтении одобрила законопроект о судебной реформе. Он восстанавливает работу Высшей квалификационной комиссии судей. Поддержали проект закона 227 депутатов.

Против были 56 народных избранников, воздержались – 57. Больше всего голосов отдали "слуги народа" – 215.

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Что предусматривает законопроект

Соответствующий законопроект под №3711-Д опубликован на сайте Верховной Рады Украины.

Законопроект касается возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины . В частности, он определяет порядок формирования ВККС.

. В частности, он определяет порядок формирования ВККС. ВККС будет состоять из 16 членов. Их на 4 года будет назначать Высший совет правосудия по результатам конкурса.

Будут четкие сроки внесения кандидатур в состав Конкурсной комиссии по вопросам добропорядочности и требования к этим кандидатам.

Кроме этого, определят порядок проведения конкурсов, а также усовершенствуют порядок организации работы и заседаний ВККС;

Хотят исключить статью "О Высшем совете правосудия" о создании и деятельности комиссии и еще несколько положений, которые Конституционный Суд признал неконституционными.

Кроме того, законопроект частично касается и органов прокуратуры. Он предлагает изменить названия региональных прокуратур на областные прокуратуры, как предусматривает процесс реформирования органов.

Это законодательный акт призван урегулировать пробел в законодательстве, который возник в результате решений Конституционного Суда. Последний своими решениями в феврале и марте 2020 года признал неконституционными отдельные положения Закона о судоустройстве и статусе судей.

Что говорят о законопроект в комитете

Как пишет Интерфакс – Украина Глава парламентского комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин заверил, что ответственность работы ВККС – это не только вопрос об отборе судей, но и об очистке судейского корпуса от нечестных и недостаточно компетентных судей. По словам Костина, именно этого ожидает украинское общество.

Что этому предшествовало