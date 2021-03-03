Запуск работы ВККС: Рада предварительно поддержала судебную реформу
Верховная Рада 3 марта в первом чтении одобрила законопроект о судебной реформе. Он восстанавливает работу Высшей квалификационной комиссии судей. Поддержали проект закона 227 депутатов.
Источник:24 канал
Против были 56 народных избранников, воздержались – 57. Больше всего голосов отдали "слуги народа" – 215.
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Что предусматривает законопроект
Соответствующий законопроект под №3711-Д опубликован на сайте Верховной Рады Украины.
- Законопроект касается возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины. В частности, он определяет порядок формирования ВККС.
- ВККС будет состоять из 16 членов. Их на 4 года будет назначать Высший совет правосудия по результатам конкурса.
- Будут четкие сроки внесения кандидатур в состав Конкурсной комиссии по вопросам добропорядочности и требования к этим кандидатам.
- Кроме этого, определят порядок проведения конкурсов, а также усовершенствуют порядок организации работы и заседаний ВККС;
- Хотят исключить статью "О Высшем совете правосудия" о создании и деятельности комиссии и еще несколько положений, которые Конституционный Суд признал неконституционными.
- Кроме того, законопроект частично касается и органов прокуратуры. Он предлагает изменить названия региональных прокуратур на областные прокуратуры, как предусматривает процесс реформирования органов.
Это законодательный акт призван урегулировать пробел в законодательстве, который возник в результате решений Конституционного Суда. Последний своими решениями в феврале и марте 2020 года признал неконституционными отдельные положения Закона о судоустройстве и статусе судей.
Что говорят о законопроект в комитете
Как пишет Интерфакс – Украина Глава парламентского комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин заверил, что ответственность работы ВККС – это не только вопрос об отборе судей, но и об очистке судейского корпуса от нечестных и недостаточно компетентных судей. По словам Костина, именно этого ожидает украинское общество.
Что этому предшествовало
- Еще в ноябре Верховная Рада отправила на повторное первое чтение законопроект №3711 президента Владимира Зеленского о судебной реформе.
- Все потому, что Конституционный Суд признал отдельные нормы реформы неконституционными.
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