Количество детских самоубийств в Украине продолжает расти. Дети и подростки принимают множество различных таблеток. Это приводит к летальным исходам, так как спасти удается далеко не всех. Именно поэтому в Раде инициировали законопроекты о запрете продажи лекарств детям до 14 лет.

В столице только за два месяца этого года зафиксировано 25 попыток детских самоубийств, что гораздо больше, чем в прошлые годы. Профильный комитет Верховной рады инициировал два законопроекта, которые должны решить вопрос с доступом детей к таблеткам. Так, законопроект предусматривает запрет продажи лекарственных средств лицам до 14 лет, второй – вводит административную ответственность за нарушение этого запрета. Впрочем, будет ли такое решение эффективным, мы расспросили экспертов.

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Что хотят изменить и целесообразны ли такие запреты

В Министерстве здравоохранения еще с 2013 года говорили о том, чтобы запретить продажу лекарственных средств детям до 14 лет. Оксана Духовная, к.ю.н., партнер INPRAXI LAW, говорит, подобные законодательные положения есть, например, и в законодательстве Грузии, где предусмотрены штрафы за продажу рецептурных препаратов без назначения врача несовершеннолетним лицам.

Что же касается имеющихся законопроектов №5122, 5123, установленный ими запрет касается любых лекарственных средств, то есть не только рецептурных препаратов. Кроме того, из текста проектов законодательных изменений пока не следует, каким образом провизор должен будет определить возраст ребенка, который приобретает соответствующее лекарственное средство. А значит, в таком случае большую роль будет играть именно человеческий фактор,

– говорит Духовная.



За продажу лекарств детям фармацевтов будут штрафовать / Фото Pixabay

Ольга Кудрявцева, советница АБ "Александра Кудрявцева", отметила, что при употреблении неправильных доз, большинство лекарств опасны для жизни и здоровья. За тем, чтобы такие лекарства отпускали по рецепту (или же те, которые превышают "безопасную" для жизни человека дозу), должно следить государство, в частности Гослекслужба, а этого, к сожалению, пока нет.

Вот с чего нужно начинать и над чем сейчас стоит задуматься. Действительно, в странах ЕС, например, запрещено продавать какие-либо лекарства детям до 14 лет. Но за это фармацевта лишают лицензии на предоставление таких услуг. У нас же предлагают ввести штраф от 102 до 1 190 гривен. Для сравнения, это всего от 3 до 33 упаковок того же бюджетного "Дротаверина", который так пользуется популярностью среди подростков в последнее время. Остановит ли этот штраф недобросовестных фармацевтов?

– объясняет ситуацию Кудрявцева.

Семейная врач Анастасия Коваль говорит, что поддерживает запрет продажи лекарств детям до 14 лет. Также она считает, что нужно вообще запретить продажу лекарственных средств без рецепта независимо от возраста покупателя.

Мне, как врачу, трудно диагностировать и лечить человека, когда пациент принимал медикаменты бесконтрольно и все подряд. Отдельная беда – антибиотики. Обычно, люди не знают, что как и сколько принимать, – в дальнейшем имеем проблему антибиотикорезистентности (когда бактерии "знакомы" с антибиотиком, и тот не может "убить врага" в организме). Поэтому да, законопроекты поддерживаю,

– говорит Коваль.



​Эксперты уверены, что такой запрет не решит проблему с детскими самоубийствами / Фото Pixabay

Поможет ли это предотвратить детские самоубийства

Впрочем, решит ли такой запрет проблему с детскими самоубийствами, сказать трудно. Александр Равчев, социальный психолог и специалист по анализу государственной политики, говорит, что такое решение нецелесообразно, и это скорее попытка создать видимость контроля за ситуацией со стороны власти. Эксперт уверен, что запрет не поможет.

Потому что большая часть самоубийств детей приходится на период после 14 лет. Поэтому даже если ввести такой запрет, он даже в теории не может помочь. Во многих развитых странах действительно есть жесткие ограничения, которые сводятся к покупке большинства лекарств только по рецепту от врача. Это нужно, чтобы бороться с самолечением, которое может быть вредным,

– говорит Равчев.

Он добавляет, если же такие ограничения ввести, то больше всего пострадают пожилые люди, которые живут в маленьких городах и селах, которым препараты обычно покупают их дети и близкие, а не они сами.



Как распознать, что ребенок хочет совершить самоубийство / Источник Психолог и социолог для 24 канала

Ольга Кудрявцева говорит, что ограничение на продажу лекарств безусловно нужно, но его нужно рассматривать комплексно, а не опираться только на возрастные ограничения. Дело не в лекарствах, а в их назначении и дозировке, так как случаев, когда даже взрослые люди "назначают" себе не те лекарства, или не в той дозировке, и тем самым вредят своему здоровью, очень много, не говоря уже о детях и подростках.

Полный запрет продажи лекарств не решит данную проблему, потому что дело не в лекарствах, а в голове. Поэтому на месте государства в первую очередь нужно проводить профилактически-разъяснительную и просветительскую работу среди подростков, потому что методы запрета никогда не работают, "запретный плод сладок",

– говорит Кудрявцева.

Она добавила, что учитывая изобретательность современных подростков, заполучить этот запретный плод, в этом случае лекарственное средство, – дело более интересное, чем когда доступ к нему свободный. Поэтому рискуем спровоцировать новый "квест" в социальных сетях.

Что предлагают в законопроектах

Один из законопроектов касается непосредственного запрета продажи лекарств детям до 14 лет. В том случае, если у фармацевта возникнут сомнения относительно возраста покупателя, продавать лекарства будет разрешено только в случае предъявления документа, который подтверждает возраст.