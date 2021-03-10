Ряд городских советов обратился к центральной власти с требованием запретить деятельность пророссийской партии ОПЗЖ. Впрочем, есть мало реальных оснований для этого.

Кроме этого, у "Оппозиционной платформы – За жизнь" есть своя поддержка среди населения. Такое мнение высказал политолог Тарас Семенюк.

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По его словам, даже если и будут основания запретить деятельность пророссийских партий, то они это будут использовать как "политическое преследование".

Также, по подсчетам социологов, ОПЗЖ имеет 19 – 20% поддержки. Политолог считает, что ее невозможно будет просто так вычеркнуть. Как он подчеркнул, механизмов, которые могли бы "взять и закрыть краник ОПЗЖ" – нет.

Парадокс в том, что чем больше власть будет давить на ОПЗЖ, тем больше они могут набирать условной легитимности в глазах своих избирателей на востоке и юге Украины,

– сказал Семенюк.

Он подытожил, что их поддержку может разве что перебрать партия с похожей идеологией.

Справка. Депутаты Черновицкого и Ивано-Франковского городских советов ранее обратились к президенту Владимиру Зеленскому, СНБО и Верховной Раде. Они просили запретить в Украине деятельность ОПЗЖ и "Партии Шария" из-за "пророссийской риторики".

Семенюк: "Партия Шария" – не партия

Кроме этого, по словам политолога, "Партию Шария" очень трудно назвать партией как таковой. Это скорее – протестное движение без идеологии, представительства на местах, и даже без наличия лидера в Украине.

Отметим, что 16 февраля СБУ объявила о подозрении пропагандисту Анатолию Шарию. Следователи считают, что он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере.