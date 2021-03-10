Низка міських рад звернулася до центральної влади з вимогою заборонити діяльність проросійської партії ОПЗЖ. Втім, є мало реальних підстав для цього.

Крім цього, у "Опозиційної платформи – За життя" є своя підтримка серед населення. Таку думку висловив політолог Тарас Семенюк.

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За його словами, навіть якщо і будуть підстави заборонити діяльність проросійських партій, то вони це використуватимуть як "політичне переслідування".

Також, за підрахунками соціологів, ОПЗЖ має 19 – 20% підтримки. Політолог вважає, що її неможливо буде просто так викреслити. Як він наголосив, механізмів, які могли б "взяти і закрити краник ОПЗЖ" – немає.

Парадокс в тому, що чим більше влада буде тиснути на ОПЗЖ, тим більше вони можуть набирати умовної легітимності в очах своїх виборців на сході та півдні України,

– сказав Семенюк.

Він підсумував, що їхню підтримку може хіба що перебрати партія зі схожою ідеологією.

Довідка. Депутати Чернівецької та Івано-Франківської міських рад раніше звернулися до президента Володимира Зеленського, РНБО та Верховної Ради. Вони просили заборонити в Україні діяльність ОПЗЖ та "Партії Шарія" через "проросійську риторику".

Семенюк: "Партія Шарія" – не партія

Крім цього, за словами політолога, "Партію Шарія" дуже важко назвати партією як таку. Це швидше – протестний рух без ідеології, представництва на місцях, та навіть без наявності лідера в Україні.

Зауважимо, що 16 лютого СБУ оголосила про підозру пропагандисту Анатолію Шарію. Слідчі вважають, що він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері.