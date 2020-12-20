В Украине давно хотят запретить использование и продажу пластиковых пакетов. Впрочем, Рада не спешит принимать соответствующие решения. Сейчас на второе чтение передали проект закона, который все же должен решить проблему.

Сайт 24 канала рассказывает, почему это важно, какие изменения прописаны в законопроекте и примут ли его нардепы.

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Что прописано в законопроекте

Законопроект № 2051-1 Верховная Рада приняла в первом чтении еще летом этого года, но затем его отправили в комитет на доработку. В начале декабря комитет все же одобрил документ и отправил его на второе чтение в парламент.

В этом документе предлагается запретить продажу легких и сверхлегких пластиковых пакетов в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства толщиной до 50 микрометров. Также предлагается запрет на продажу оксоразлагающихся (оксобиоразлагающихся) пластиковых пакетов.

Ограничения не будут распространяться на биоразлагаемые пакеты, а также пакеты, которые используются для упаковки и (или) транспортировки свежей рыбы и мяса (однако их размер ограничен — только до 225х345х450 мм).

В том случае, если же эти запреты будут нарушены, предусматриваются немалые штрафы:

за распространение пластиковых пакетов будут штрафы на сумму от 1700 до 3400 гривен за первое нарушение;

от 3400 до 8500 гривен за повторное.

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Почему это важно

В Украине действительно используется очень много пластиковых пакетов. Так, согласно исследованиям, в Украине на одного человека приходится более 500 пакетов в год, тогда как, например, житель Германии использует всего около 40 пакетов в год.

К тому же, время использование обычного полиэтиленового пакета в среднем не превышает 30 минут, тогда как период распада пакетов составляет более 100 лет.

Так, по состоянию на 2018 год ежегодно человечество производит около 380 миллионов тонн пластика. Исследователи предполагают, что к 2050 году общий вес пластика в водах мирового океана может быть больше веса всей океанской рыбы.

Ольга Сухопара, соучредитель ГО ReThink, инициатор идеи запрета пакетов и соавтор законопроекта 2051-1, говорит, если законопроект будет принят, то уже в следующем году начнется постепенное ограничение использования пластиковых пакетов. В первую очередь будут запрещены пакеты с толщиной стенки от 15 до 50 микронов (по большей части это достаточно тонкие пакеты на кассах, которые можно легко заменить на многоразовую альтернативу), а также так называемые оксо-раскладные пакеты.

Оксо-раскладные пакеты широко используются в Украине последние годы, позиционируются как экологичные. На самом деле это на 99% обычный полиэтилен и 1% примеси, что разрушает структуру полиэтилена и превращает его в миллионы микро частиц – микропластик. Таким образом пакет якобы разложился, а на самом деле остался в почве/воде в виде незаметных глазу частиц. Такие пакеты запрещены уже во многих странах,

– говорит Ольга Сухопара.

Она добавляет, что в первые 2 года действия закона можно будет использовать сверхтонкие пластиковые пакеты толщиной до 15 микрон, так называемые "маечки", если они используются в качестве первичной упаковки для рыбы, мяса, сыпучих продуктов.

Решение по запрету пакетов важно как инструмент предотвращения образования отходов, ведь пакеты трудно собирать для переработки, их переработка экономически нецелесообразна, многие пакеты являются непригодными для переработки. Закон поставит нас в ряд с более чем 100 странами, которые уже определенным образом запретили использование пакетов,

– пояснила Сухопара.

Владимир Борейко, директор общественной организации "Киевский эколого-культурный центр", отмечает, что это действительно очень важный законопроект, ведь постепенно нужно сокращать обиход полиэтиленовых изделий, так как они составляют огромный процент в общем количестве мусора.

Верховная Рада этот законопроект не примет, потому что у них для экологических законопроектов хронически не хватает времени. В дневную повестку их ставят 20-30, а Рада закрывается в три часа в связи с карантином и уже в течение полугода не приняли ни одного экологического закона,

– говорит Борейко.

Олег Листопад, эколог и эксперт общественной организации "Экоправо-Киев", пояснил, что законопроект касается лишь определенного вида пакетов и его не хватит для того, чтобы комплексно решить проблему с загрязнением и отходами.

Пакеты – это малюсенькая часть ТБО (твердых бытовых отходов, – ред.) А ТБО – это незначительная часть отходов вообще. Поэтому надо: принять наконец рамочный закон Об отходах и принять закон о ТБО и прописать в нем о расширенной ответственности производителя,

– подытожил Листопад.