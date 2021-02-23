Запрещенные каналы Медведчука пытаются вернуться в эфир: подробности
Каналы, подконтрольные куму Путина Виктору Медведчуку, ищут юридические способы, чтобы вернуться в эфир и обойти блокировку. Что об этом известно – читайте далее.
Источник:24 канал
"112 канал", ZIK и NewsOne, называвшие себя "Медиахолдинг "Новости" после блокировки создали ООО с таким же названием. Об этом сообщил министр Александр Ткаченко
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Общество с ограниченной ответственностью зарегистрировали 18 февраля. Это произошло через 2 недели после того, как каналы Тараса Козака прекратили свое вещание из-за решения СНБО.
Похоже, что Медведчук и Ко ищут юридические способы, чтобы вновь запустить трансляцию кремлевской пропаганды в наше информационное пространство,
– отметил Ткаченко.
"Однако, сколько новых ООО за 100 гривен не делай – суть не меняется. Следовательно, и внимание со стороны государства к их "деятельности", – добавил чиновник.
Подробности об ООО:
- его основателями являются 100 человек, каждый "скинулся" на создание по 1 гривне;
- то есть уставный капитал ООО "Медиахолдинг" Новости " достигает 100 гривен.
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