В заповеднике "Аскания Нова" 23 февраля вновь обнаружили мертвых птиц. Сейчас причины их гибели выясняют.

Специалисты обнаружили на территории заповедника 187 мертвых птиц.

Важно Массовая гибель журавлей в "Аскании-Новой": зерно было отравлено

Что известно о гибели птиц

В заповеднике нашли 38 крякв, 32 краснокнижных утки огаря, 75 грачей и 42 галки.

Продолжается эпизоотическое расследование. Впоследствии его результаты обнародуют.

Это уже не первый такой случай

Ранее в "Аскании-Новой" погибли 200 редких журавлей. Экологи исследовали образцы зерна и обнаружили, что оно было отравлено. Птицы погибли от отека легких в результате интоксикации. Из-за этого полиция открыла дело.

В заповеднике говорят, что ядовитое зерно разбросали рядом фермеры для грызунов.