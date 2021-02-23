В заповеднике "Аскания Нова" – снова массовая гибель птиц: фото
В заповеднике "Аскания Нова" 23 февраля вновь обнаружили мертвых птиц. Сейчас причины их гибели выясняют.
Специалисты обнаружили на территории заповедника 187 мертвых птиц.
Важно Массовая гибель журавлей в "Аскании-Новой": зерно было отравлено
Что известно о гибели птиц
- В заповеднике нашли 38 крякв, 32 краснокнижных утки огаря, 75 грачей и 42 галки.
- Продолжается эпизоотическое расследование. Впоследствии его результаты обнародуют.
Это уже не первый такой случай
Ранее в "Аскании-Новой" погибли 200 редких журавлей. Экологи исследовали образцы зерна и обнаружили, что оно было отравлено. Птицы погибли от отека легких в результате интоксикации. Из-за этого полиция открыла дело.
В заповеднике говорят, что ядовитое зерно разбросали рядом фермеры для грызунов.
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