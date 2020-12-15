Сессию Запорожского облсовета снова перенесли. На этот раз – на 18 декабря. Дело в том, что часть депутатов не смогла попасть на заседание, поскольку вход в зал блокировали люди в камуфляже и правоохранители.

Это уже второй раз, когда заседание новоизбранных депутатов Запорожского облсовета переносят. До этого избранники собирались 11 декабря, и провалили голосование за главу депутатского корпуса. Следовательно, в заседании объявили технический перерыв до 15 декабря. Об этом пишет местное издание 061.ua.

И в прошлый раз не обошлось без толкотни Новоизбранные депутаты Запорожского облсовета подрались во время избрания председателя

Сначала в сессионном зале зарегистрировалось 23 депутата из 84. Этого количества было недостаточно для кворума. Потом выяснилось, что часть избранников от "Слуги народа" не могут пройти в зал из-за того, что их заблокировали.

Что известно о драке

Впоследствии оказалось, что в здании облсовета между людьми, которые назвали себя ветеранами АТО и полицией (во главе с заместителем главы ГУНП в Запорожской области Павлом Карабутой) произошла драка. Люди, представились ветеранами, заявляли, что пришли в облсовет, чтобы "не допустить прокремлевского реванша".



Ситуация в облсовете Запорожья напряженная / Фото Actual Today

В результате войти в сессионный зал не могла часть депутатов от "Слуги народа". К примеру, депутат Маргарита Трипольская заявила, что ее и других депутатов заблокировала полиция.

В такой же ситуации оказался глава Запорожской ОГА Виталий Боговин.

Мы не можем попасть на сессию. Сессию ведет ОПЗЖ. Мы дождемся того, что здесь будет "Запорожская народная республика",

– прокомментировал он инцидент.

Заметим, что Боговин, несмотря на то, что занимает должность главы ОГА, претендует на кресло главы облсовета.

Впоследствии депутатам от партии "Слуга народа" вместе с Боговиным удалось пройти в сессионный зал, но продолжить сессию не удалось.

Председательствующий Алексей Холод заявил о том, что технический перерыв в работе сессии продлен до 18 декабря. Заседание назначено на 14:00.

Что происходило в Запорожском облсовете: видео

Что этому предшествовало: