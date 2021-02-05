На Запорожской ТЭС 5 февраля аварийно отключился первый энергоблок. Произошло это примерно в 10:49. Заметим, что это уже не первый случай аварийного отключения.

Так, 3 февраля Запорожская ТЭС полностью отключилась от энергосистемы. Тогда причиной этого стало замыкание на подстанции "Луч" ОАО "Запорожьеоблэнерго". Важно В ДТЭК назвали причину аварии на Запорожской электростанции Что случилось на Запорожской ТЭС 5 февраля Как сообщили в пресс-службе Энергодарского горсовета, аварийное отключение энергоблока произошло из-за временной неисправности системы охлаждения трансформатора Т-1. Как работают другие энергоблоки По последней информации, в работе находятся третий и четвертый энергоблоки тепловой электростанции.

энергоблоки тепловой электростанции. Между тем на втором энергоблоке начали пусконаладочные работы. Что известно о предварительной аварии на Запорожской ТЭС Вечером 3 февраля на Запорожской ТЭС произошла авария, в результате которой Энергодар и соседние населенные пункты остались без света и воды.

Люди рассказали, что чувствуют запах от пара. Все из-за аварийного выброса из блоков теплостанции.

Кроме отключения города от света, в Энергодаре пропали интернет и мобильная связь.

В результате аварии на Запорожской ТЭС в энергосистеме Украины появился дефицит мощности. Авария на Запорожской ТЭС: смотрите видео