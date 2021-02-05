На Запорожской ТЭС снова проблемы: аварийно отключился энергоблок – причина
На Запорожской ТЭС 5 февраля аварийно отключился первый энергоблок. Произошло это примерно в 10:49. Заметим, что это уже не первый случай аварийного отключения.
Источник:Энергодарский городской совет
Так, 3 февраля Запорожская ТЭС полностью отключилась от энергосистемы. Тогда причиной этого стало замыкание на подстанции "Луч" ОАО "Запорожьеоблэнерго".
Важно В ДТЭК назвали причину аварии на Запорожской электростанции
Что случилось на Запорожской ТЭС 5 февраля
Как сообщили в пресс-службе Энергодарского горсовета, аварийное отключение энергоблока произошло из-за временной неисправности системы охлаждения трансформатора Т-1.
Как работают другие энергоблоки
- По последней информации, в работе находятся третий и четвертый энергоблоки тепловой электростанции.
- Между тем на втором энергоблоке начали пусконаладочные работы.
Что известно о предварительной аварии на Запорожской ТЭС
- Вечером 3 февраля на Запорожской ТЭС произошла авария, в результате которой Энергодар и соседние населенные пункты остались без света и воды.
- Люди рассказали, что чувствуют запах от пара. Все из-за аварийного выброса из блоков теплостанции.
- Кроме отключения города от света, в Энергодаре пропали интернет и мобильная связь.
- В результате аварии на Запорожской ТЭС в энергосистеме Украины появился дефицит мощности.
Авария на Запорожской ТЭС: смотрите видео
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