Из-за "отрицательной динамики" на Запорожской ТЭС ночью 10 февраля выключили один из энергоблоков. Его вывели в ремонт из-за свища в котле.

Теплоэлектростанция была вынуждена вывести в ремонт энергоблок №3. В компании отмечают, что недостаток в виде свища в топке котла – нередкое явление для тепловой генерации.

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Почему на Запорожской ТЭС выключили энергоблок

Устранение проблемы было временно невозможным, поскольку мощность этого энергоблока балансировала энергосистему. Но есть отрицательная динамика и мы вынуждены были вывести в ремонт сейчас, чтобы предотвратить более серьезные повреждения,

– говорится в сообщении.

Энергетики уже приступили к ремонтным работам, после их завершения энергоблок будет готов включиться в сеть. Отключение блока не повлияло на электроснабжение и водообеспечение региона.

Сейчас на ТЭС работают 3 энергоблока общей мощностью 680 мегаватт.

Напомним, 8 февраля в аварийный ремонт вывели еще один энергоблок – блок №4 Ладыжинской ТЭС.

Что известно о предыдущей аварии на Запорожской ТЭС

Случилась вечером 3 февраля, в результате чего Энергодар и соседние населенные пункты остались без света и воды.

Люди рассказали, что чувствуют вонь от пара . Это вызвал аварийный выброс из блоков теплостанции.

. Это вызвал аварийный выброс из блоков теплостанции. Кроме отключения города от света, в Энергодаре также исчезли интернет и мобильная связь.

Инцидент повлек дефицит мощности в энергосистеме Украины.

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