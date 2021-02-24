В Запорожской области 5-летнего ребенка высадили из школьного автобуса на пустой остановке возле лесополосы. Инцидент произошел в поселке Новониколаевка.

Девочка почти час ждала родителей на морозе. Наконец, ее увидела соседка-школьница и помогла девочке добраться домой.

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Подробности об инциденте

► Ребенок живет в Новониколаевке, но посещает детский сад в Семеновке. Расстояние между ними – примерно 30 километров. Поэтому в учебное заведение и домой детей развозит школьный автобус.

► Когда дети возвращаются с занятий, на остановке их всегда ждут родители. Однако в тот раз за 5-летней девочкой никто не пришел. Несмотря на это, воспитательница все же высадила ее, а автобус поехал дальше.

Обратите внимание! Ребенок находился на остановке в течение 40 минут. Подчеркнем, что речь идет не о центре села, а об окраине – рядом были только река и лесополоса.

► Наконец, девочку заметила старшая школьница с соседней улицы. Она и отвела ее домой. 5-летний ребенок очень замерзл и заболел. Однако, к счастью, серьезных последствий для здоровья нет.

Почему родители не забрали ребенка

В тот день детский сад закончил работу раньше. Об изменениях в графике родителей обычно предупреждают в мессенджере. Родные девочки сообщения не получили, как пишет местное издание – "из-за объективных причин".

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Как комментирует власть

► В отделе образования Семеновской ОТО заверили, что воспитатели звонили родителям девочки, но те не отвечали. Руководитель отдела Владислав Ткаченко объяснил, что инцидент произошел из-за непогоды.

Мол, в Новониколаевке есть холм, через который в условиях осложнения погодных условий проехать невозможно. Поэтому водитель автобуса поехал развозить других детей, чтобы не ставить их здоровье под угрозу.

В то же время, как отметил Ткаченко, воспитатели якобы просили соседей, которые живут рядом, сопровождать ребенка домой, а те якобы согласились.

► В районном управлении образования отметили, что об инциденте узнали только от журналистов. Там подчеркнули, что ребенка нужно было лично передать родителям, а не оставлять одного.

Сейчас местные чиновники в сфере образования пытаются выяснить, кто виноват в случившемся, и как сделать так, чтобы подобные случаи не повторялись в будущем.