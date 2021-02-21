Кальянная продукция часто попадает к потребителям в виде смертельно опасной подделки. Недавно пограничники обнаружили в Запорожской области подпольный цех по производству поддельных товаров.

Источник: "Граница. UA" на 24 канале

Масштабы нелегальной сделки впечатляют. Подробнее об этом – читайте дальше.

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Один сеанс кальяна равен 5 пачкам сигарет

Эксперты подсчитали, ежедневно около 90 миллионов человек по всему миру курят кальян. Курить его стало модным трендом. Владельцы специализированных учреждений убеждают, что ароматная смесь абсолютно безопасна.

Однако, по данным Всемирной организации здравоохранения, курильщики кальянов находятся в зоне риска получить те заболевания, что и ценители табака.

Справка. В составе кальянной смеси присутствует тот самый никотин, который вызывает привыкание. Один сеанс равен 5 пачкам обычных сигарет.

Бесплодие, онкология, сердечно-сосудистые и другие заболевания – не слишком ли высокая цена за несколько минут удовольствия?

Хотя для большинства ценителей вопрос риска – не на первом месте. Во многих странах его курят во время вечеринок или даже деловых встреч.

Пограничники разоблачили нелегальное производство продукции для кальянов

Очень вредят здоровью потребителей и производители контрафакта. Потому что они занимаются производством кальянов подпольно. Огромный цех с такой продукцией разоблачили недавно пограничники Бердянского отряда вместе с таможенниками.

Подделку люди изготавливали из сомнительного сырья и ароматизаторов неизвестного происхождения. Как выяснилось, никаких документов, подтверждающих качество и безопасность смесей, предприимчивые дельцы не имели.



Подпольный цех по производству смесей для кальянов / Фото ГНСУ

Половину товара распространили по киоскам Запорожья, остальное – продали через мобильные приложения. Поэтому не заплатили никаких налогов.

Во время обысков правоохранители изъяли более 2,5 тонны нелегального товара. Его стоимость вместе с оборудованием составляет 16 миллионов гривен.



Подделки изготавливали с помощью специального оборудования / Фото ГНСУ



Во время обысков было изъято 2,5 тонны нелегального товара / Фото ГНСУ

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