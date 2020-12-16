В Запорожской области 14 декабря произошло ужасное ДТП. Водитель "ВАЗ 2108" выскочил на встречную и столкнулся с "ВАЗ-2109". Во второй машине ехала женщина с ребенком.

Девочка, к сожалению, умерла в больнице от полученных травм. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Запорожской области.

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Обстоятельства ДТП: что известно

Авария произошла вечером, когда уже темно, в 16:20 на трассе Каменка-Днепровская – Большая Белозерка – Веселое вблизи села Заповитного.

За рулем автомобиля, который выехал на встречную полосу, был 29-летний мужчина. Женщине, которая с 5-летним ребенком ехала в другой машине, 26 лет. Оба водителя в больнице с травмами различной степени тяжести.

Полиция возбудила уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность – 3 – 8 лет тюрьмы.