Возле здания Военной прокуратуры Запорожского гарнизона Южного региона Украины 11 января задержали с поличным ее руководителя. Он якобы требовал и получил деньги от фигуранта уголовного дела.

О задержании чиновника военной прокуратуры в Запорожье сообщили в пресс-службе СБУ. По данным следователей, злоумышленник получил 5 тысяч долларов.

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Теперь ему грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Что известно о задержании руководителя военной прокуратуры в Запорожье

Как отметили в СБУ, чиновник хотел получить деньги от военнослужащего, которого подозревают в мошенничестве.

За непривлечение фигуранта дела к ответственности прокурор требовал немалую сумму.

Во время ее получения злоумышленника задержали спецслужащие, а также работники ГБР.

Работал меньше года

Задержанному готовятся объявить сообщение о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом. Вскоре суд будет избирать ему меру пресечения.

По данным сообщества "Это Запорожье", речь идет об Андрее Сопивнике, которого назначили на должность руководителя военной прокуратуры Запорожского гарнизона только в марте 2019 года.

Ранее он занимал должность заместителя военного прокурора Луганского гарнизона.



Андрея Сопивника задержали после того, как он якобы получил 5 тысяч долларов / Фото сообщества "Это Запорожье"