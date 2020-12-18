В Запорожской областной раде 17 декабря провели еще одни выборы главы, на этот раз избрали Виталия Толочека. Хотя 15 декабря, причем буквально с боями, председателя облсовета уже выбрали – Виталия Боговина.

17 декабря в Запорожье состоялись выборы председателя областного совета, и это несмотря на то, что 15 декабря такие выборы уже проводили. О новом витке политических страстей рассказал Укринформ . Читайте также Старух может возглавить Запорожскую ОГА: правительство согласовало назначение Вторые выборы главы облсовета за три дня в Запорожье: что случилось По инициативе трети депутатов 17 декабря в Запорожье созвали внеочередную сессию областного совета.

Сразу 4 депутата заявили о выходе из фракции "Слуги народа" и о создании новой – "Зе фракции".

Далее 44 депутата (всего в облсовете 84 избранника) проголосовали за то, чтобы признать нелегитимным голосование 15 декабря за голову облсовета и выбрать нового.

И вот новым председателем стал Виталий Толочек – один из тех, кто вышел из "Слуги народа" и вошел в "Зе фракцию".

Его поддержали "Оппозиционная платформа – За жизнь", "За будущее" и "Европейская Солидарность". Виталий Боговин вместе с депутатами из "Оппозиционного блока", "Батькивщины", "Слуги народа" и "Единения" ситуацию расценивают как попытку захвата власти. Драки и скандал в облсовете: что произошло в Запорожье 15 декабря Депутаты Запорожского облсовета собирались 11 декабря, но провалили голосование за главу депутатского корпуса.

15 декабря большинство депутатов (43) таки избрали председателя областного совета – депутата из "Слуги народа" Виталия Боговина (ранее возглавлял Запорожскую ОГА).

Тогда большинство фактически сформировали другие 4 фракции – "Слуга народа", "Оппозиционный блок", "Батькивщина" и "Единение".

Однако заседание сопровождалось скандалами, даже произошла драка между неизвекстными (которые назвали себя ветеранами АТО) и полицией. Здесь подробнее Столкновения и обвинения в захвате власти: в Запорожье с боями избрали председателя облсовета