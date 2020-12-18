Не утихают политические страсти в Запорожье: там выбрали еще одного главу областного совета
В Запорожской областной раде 17 декабря провели еще одни выборы главы, на этот раз избрали Виталия Толочека. Хотя 15 декабря, причем буквально с боями, председателя облсовета уже выбрали – Виталия Боговина.
17 декабря в Запорожье состоялись выборы председателя областного совета, и это несмотря на то, что 15 декабря такие выборы уже проводили. О новом витке политических страстей рассказал Укринформ.
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Вторые выборы главы облсовета за три дня в Запорожье: что случилось
- По инициативе трети депутатов 17 декабря в Запорожье созвали внеочередную сессию областного совета.
- Сразу 4 депутата заявили о выходе из фракции "Слуги народа" и о создании новой – "Зе фракции".
- Далее 44 депутата (всего в облсовете 84 избранника) проголосовали за то, чтобы признать нелегитимным голосование 15 декабря за голову облсовета и выбрать нового.
- И вот новым председателем стал Виталий Толочек – один из тех, кто вышел из "Слуги народа" и вошел в "Зе фракцию".
- Его поддержали "Оппозиционная платформа – За жизнь", "За будущее" и "Европейская Солидарность".
Драки и скандал в облсовете: что произошло в Запорожье 15 декабря
- Депутаты Запорожского облсовета собирались 11 декабря, но провалили голосование за главу депутатского корпуса.
- 15 декабря большинство депутатов (43) таки избрали председателя областного совета – депутата из "Слуги народа" Виталия Боговина (ранее возглавлял Запорожскую ОГА).
- Тогда большинство фактически сформировали другие 4 фракции – "Слуга народа", "Оппозиционный блок", "Батькивщина" и "Единение".
- Однако заседание сопровождалось скандалами, даже произошла драка между неизвекстными (которые назвали себя ветеранами АТО) и полицией.
Здесь подробнее Столкновения и обвинения в захвате власти: в Запорожье с боями избрали председателя облсовета
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