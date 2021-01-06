В Запорожье полиция задержала довольно странного вора. Он 5 января украл несколько бутылок с шампунями в супермаркете, а когда это заметил охранник, то вор убежал, отстреливаясь из пистолета.

Видео инцидента обнародовали в фейсбуке на странице Патрульной полиции Запорожья. На кадрах видно, как мужчина сначала ворует шампуни, запихивая их себе в куртку, а потом за ним гоняются охранник и продавщица супермаркета.

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Во время погони злоумышленник еще и отстреливался из пистолета. Также у него был нож.

В Запорожье вор украл шампуни в супермаркете: смотрите видео

Эта история произошла вечером около 20:00 на проспекте Металлургов.

31-летнего вора полицейские задержали в общественном транспорте.