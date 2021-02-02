На улице Бородинская, что в Днепровском районе Запорожья, произошло ДТП. Водитель маршрутки не справился с управлением и въехал в столб.

Источник: 061.ua Инцидент на дороге в Запорожье произошел в 19:40. Читайте также В Донецкой области из-за инфаркта у водителя перевернулся рейсовый автобус: есть пострадавшие – фото Детали ДТП в Запорожье ►По предварительным данным, в момент ДТП в маршрутке находились 22 человека. ►Сейчас известно о не менее 6 пострадавших. ►Людей с различными травмами увезли в больницу №5. ►Сам виновник ДТП скрылся с места происшествия. Его разыскивает полиция. Смотрите видео момента ДТП в Запорожье:

В Запорожье маршрутка попала в ДТП

Водитель въехал в столб

Виновник ДТП скрылся с места происшествия