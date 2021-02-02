В Запорожье водитель маршрутки стал причиной ДТП и скрылся: фото, видео
На улице Бородинская, что в Днепровском районе Запорожья, произошло ДТП. Водитель маршрутки не справился с управлением и въехал в столб.
Источник: 061.ua
Инцидент на дороге в Запорожье произошел в 19:40.
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Детали ДТП в Запорожье
►По предварительным данным, в момент ДТП в маршрутке находились 22 человека.
►Сейчас известно о не менее 6 пострадавших.
►Людей с различными травмами увезли в больницу №5.
►Сам виновник ДТП скрылся с места происшествия. Его разыскивает полиция.
Смотрите видео момента ДТП в Запорожье:
В Запорожье маршрутка попала в ДТП
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