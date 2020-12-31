На площади Фестивальной в Запорожье 31 декабря установили елку, украшенную противогазами. Инициатор акции рассказал, что сделали это с целью привлечь внимание местных жителей и власти к проблемам города, прежде всего к экоситуации.

Что значит елка из противогазов в Запорожье

Установили символическую елку в Запорожье, на площади Фестивальной 31 декабря. Расположена она напротив здания Запорожского облсовета и ОГА, где обычно есть центральная елка региона, сообщает "Радио Свобода".

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Инициатор акции Владимир Бобро рассказал, что елка, украшенная противогазами, призвана привлечь внимание к проблемам города как местных жителей, так и власти. В частности, чтобы люди задумались над сложной экологической ситуацией в Запорожье.

О городе Запорожье все прекрасно знают, что у нас нечем дышать. Астматики, онкозаболевания. Главный посыл в том, что экоситуация у нас просто убийственная,

– объяснил Бобро.



В Запорожье установили елку из противогазов / Фото "Радио Свобода"

Чего хотят достичь организаторы акции

Активисты будут дежурить возле елки в течение дня 31 декабря. Однако забирать ее с площади пока не планируют. Говорят, что хотят также поставить определенный социальный эксперимент, чтобы продемонстрировать горожанам, как они относятся к родному городу.

"Хочу напомнить всем органам и областной, и городской власти, что "теория разбитых окон" – в действии. У нас большое количество зданий бесхозных. Сама площадь Фестивальная, видите, в каком состоянии", – добавил инициатор акции.

Он подчеркнул, что если власть так будет относиться к своему имуществу, то местные жители так же будут относиться и к городу – "везде будет мусор, грязь, бандитизм и т.д.".

Владимир Бобро добавил, что на елке остались свободные штыри, поэтому люди могут присоединиться и "как-то украсить их, скажем, пивными стаканами".



Так хотят привлечь внимание к сложной экоситуации в городе / Фото "Радио Свобода"

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