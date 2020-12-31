В Запорожье установили елку из противогазов: с какой целью – фото
На площади Фестивальной в Запорожье 31 декабря установили елку, украшенную противогазами. Инициатор акции рассказал, что сделали это с целью привлечь внимание местных жителей и власти к проблемам города, прежде всего к экоситуации.
Что значит елка из противогазов в Запорожье
Установили символическую елку в Запорожье, на площади Фестивальной 31 декабря. Расположена она напротив здания Запорожского облсовета и ОГА, где обычно есть центральная елка региона, сообщает "Радио Свобода".
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Инициатор акции Владимир Бобро рассказал, что елка, украшенная противогазами, призвана привлечь внимание к проблемам города как местных жителей, так и власти. В частности, чтобы люди задумались над сложной экологической ситуацией в Запорожье.
О городе Запорожье все прекрасно знают, что у нас нечем дышать. Астматики, онкозаболевания. Главный посыл в том, что экоситуация у нас просто убийственная,
– объяснил Бобро.
В Запорожье установили елку из противогазов / Фото "Радио Свобода"
Чего хотят достичь организаторы акции
Активисты будут дежурить возле елки в течение дня 31 декабря. Однако забирать ее с площади пока не планируют. Говорят, что хотят также поставить определенный социальный эксперимент, чтобы продемонстрировать горожанам, как они относятся к родному городу.
"Хочу напомнить всем органам и областной, и городской власти, что "теория разбитых окон" – в действии. У нас большое количество зданий бесхозных. Сама площадь Фестивальная, видите, в каком состоянии", – добавил инициатор акции.
Он подчеркнул, что если власть так будет относиться к своему имуществу, то местные жители так же будут относиться и к городу – "везде будет мусор, грязь, бандитизм и т.д.".
Владимир Бобро добавил, что на елке остались свободные штыри, поэтому люди могут присоединиться и "как-то украсить их, скажем, пивными стаканами".
Так хотят привлечь внимание к сложной экоситуации в городе / Фото "Радио Свобода"
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Что известно о других экоакциях в Запорожье
- В сентябре 2020 года в городе состоялась акция "#маюправодихати", в которой приняли участие более 1,5 тысячи местных жителей. Они требовали от властей мер по уменьшению загрязнения воздуха в городе.
- Кроме того, активисты готовят соответствующие судебные иски, чтобы добиться обеспечения своего права на чистую окружающую среду в Запорожье.
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