В воскресенье, 21 марта, в Запорожье состоялся масштабный крестный ход без соблюдения элементарных норм карантина. Организатором была украинская православная церковь Московского патриархата.

Стартовал крестный ход в 15:00 возле храма Петра и Февронии.

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Оттуда люди двинулись к Покровскому Архиерейскому собору. Длилось мероприятие около 1,5 часа.

На это время даже пришлось перекрыть часть дороги, по которой направлялись верующие. За порядком следили правоохранители.

Участники процессии не соблюдали карантинные нормы. В частности, люди были без защитных масок и не соблюдали социальную дистанцию.

Крестный ход в Запорожье: смотрите видео

Обратите внимание! По состоянию на 21 марта Запорожская область находится в желтой зоне карантина.

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