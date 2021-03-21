Без масок и дистанции: в Запорожье УПЦ МП организовала крестный ход – видео
В воскресенье, 21 марта, в Запорожье состоялся масштабный крестный ход без соблюдения элементарных норм карантина. Организатором была украинская православная церковь Московского патриархата.
Источник:"Сегодня"
Стартовал крестный ход в 15:00 возле храма Петра и Февронии.
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Оттуда люди двинулись к Покровскому Архиерейскому собору. Длилось мероприятие около 1,5 часа.
На это время даже пришлось перекрыть часть дороги, по которой направлялись верующие. За порядком следили правоохранители.
Участники процессии не соблюдали карантинные нормы. В частности, люди были без защитных масок и не соблюдали социальную дистанцию.
Крестный ход в Запорожье: смотрите видео
Что было раньше
- 21 марта УПЦ МП организовала также крестный ход в Харькове.
- Участие в нем приняли примерно 3 тысячи человек.
- Колонну верующих сопровождали правоохранители.
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