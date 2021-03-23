В Запорожье правоохранители зарегистрировали сообщение о нарушении карантина во время крестного хода, который организовала Украинская православная церковь Московского патриархата. В частности, в ней приняли участие около 3 тысяч человек.

По данным правоохранителей, пока сообщение о нарушении карантина во время религиозного мероприятия проверяют. Также в полиции решают вопрос о привлечении виновных к ответственности.

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Как на событие отреагировала местная власть

Глава Запорожской ОГА Александр Старух рассказал, что накануне крестного хода он встретился с представителями различных церквей. По его словам, они обсудили важность соблюдения карантина во время религиозного мероприятия.

Если решат, что были нарушения, то те, кто организуют такие мероприятия, будут привлечены к ответственности,

– отметил Старух.

Обратите внимание! По состоянию на 23 марта 2021 года, Запорожская область находится в желтой зоне карантина.

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