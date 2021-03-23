Крестный ход во время пандемии: в Запорожье УПЦ МП могут привлечь к ответственности
В Запорожье правоохранители зарегистрировали сообщение о нарушении карантина во время крестного хода, который организовала Украинская православная церковь Московского патриархата. В частности, в ней приняли участие около 3 тысяч человек.
Источник:Укринформ
По данным правоохранителей, пока сообщение о нарушении карантина во время религиозного мероприятия проверяют. Также в полиции решают вопрос о привлечении виновных к ответственности.
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Как на событие отреагировала местная власть
Глава Запорожской ОГА Александр Старух рассказал, что накануне крестного хода он встретился с представителями различных церквей. По его словам, они обсудили важность соблюдения карантина во время религиозного мероприятия.
Если решат, что были нарушения, то те, кто организуют такие мероприятия, будут привлечены к ответственности,
– отметил Старух.
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Крестный ход в Запорожье: что известно
- В Запорожье 21 марта 2021 года состоялся масштабный крестный ход, в котором приняли участие около 3 тысяч человек. Мероприятие длилось примерно 1,5 часа.
- Участники массово пренебрегали элементарными правилами карантина. В частности, люди были без защитных масок и не придерживались социальной дистанции.
- Религиозное мероприятие организовала Украинская православная церковь Московского патриархата.
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