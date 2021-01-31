Ученик 11 класса из Запорожья попал в реанимацию после того, как во время перерыва в школе с ним случилась клиническая смерть. Спасти жизнь ребенку врачи не смогли.

Источник: фейсбук Елены Ярошенко

Парню было всего 17 лет. Причины смерти – неизвестны.

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Что известно о трагедии в школе Запорожье

В школе номер 15 города Запорожье 17-летний ученик во время перерыва между уроками внезапно перестал дышать.

Парень и потерял сознание. Это произошло в раздевалке спортзала перед физкультурой.

Одноклассники позвали на помощь учителя и школьного медика, которые пытались помочь до приезда скорой.

Далее на место оперативно прибыли врачи скорой. Они констатировали у подростка клиническую смерть.

В тот день, 27 января, медикам удалось реанимировать ребенка. Однако 30 января стало известно, что он умер.

Весь город и страна переживали и надеялись, что все будет хорошо. Что он сможет, и мы увидим, как он танцует выпускной вальс... Но он стал ангелом,

– написала в фейсбуке волонтер Елена Ярошенко.

Местные СМИ пишут, что ребенок не жаловался на самочувствие и не имел хронических болезней. Сейчас о причинах смерти парня ничего не известно, это устанавливать будет профессиональная экспертиза.