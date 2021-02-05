В Запорожье 3 февраля спасатели ГСЧС вместе с городской аварийно-спасательной службой "Кобра" помогли 12-летней девочке. Дети гуляли в каменном карьере и попали в беду.

Источник: ГСЧС

Трое детей выбрали новый маршрут для прогулок. Девочка решила сократить путь через каменный карьер. На высоте 50 метров, ребенок понял, что из-за сыпучести почвы не сможет самостоятельно вернуться. Двое детей, наблюдавших за подругой, вызвали Службу спасения.

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Спасатели применили специальное альпинистское снаряжение и спустили ребенка на землю. К счастью, спасенная не пострадала.

В ГСЧС призывают родителей следить за досугом детей и рассказывать им об опасности, которую скрывают прогулки вблизи водоемов, заброшенных зданий, карьеров, недостроев и тому подобное.



Дети и полицейская / Фото ГСЧС