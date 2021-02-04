В Запорожье сообщили причину пожара в больнице: детали
Во время пожара в запорожской больнице погибли 4 человека. Согласно предварительным данным, трагедия произошла из-за возгорания медицинского оборудования.
Источник: "Первый Запорожский"
В Запорожье состоялось внеплановое заседание комиссий по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Александр Старух.
Информация о возгорании медицинского оборудования является результатом предварительного расследования причины пожара.
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