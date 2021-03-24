Школьник из города Орехов на Запорожье бил своего ровесника, пока кто-то это снимал. Видео опубликовали в сети накануне, однако дата инцидента – неизвестна.

Что спровоцировало конфликт, пока информации нет. Пострадавший написал заявление в полицию.

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Что известно об участниках конфликта

В сети пишут, что избиением занимался ученик 10 класса Ореховской гимназии "Сузір'я". Однако известно, что его перевели на домашнее обучение, а перед этим отчислили из нескольких школ.

Подробнее о видео

Инцидент произошел возле здания общежития одного из колледжей Запорожья.

На записи видно, как школьник нанес 15 ударов ногами.

Он попал в голову и корпус лежащего парня, который пытается закрыться руками.

Также пострадавший попытался подняться, но это было безрезультатно.

Под видеоряд наложена песня белорусского исполнителя Макса Коржа "Малый повзрослел". Там заметны и видеоэффекты. Кто является автором и монтажером ролика – неизвестно. Также пока не сообщают, откуда эта видеозапись попала в телеграм-каналы.

Мы не публикуем видео избиения по этическим соображениям. Его можно посмотреть по этой ссылке.

Обратите внимание! 26 февраля в одной из школ Кривого Рога три девушки жестоко избили ровесницу. Сначала ее поставили на колени, а затем начали наносить удары. На видео это снимали другие дети, которые наблюдали за избиением.