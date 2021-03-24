Бил ногами и прыгал на голову: в Запорожье школьник жестоко избил сверстника – видео 18+
Школьник из города Орехов на Запорожье бил своего ровесника, пока кто-то это снимал. Видео опубликовали в сети накануне, однако дата инцидента – неизвестна.
Источник:телеграм-канал "РІДНЕЗП"
Что спровоцировало конфликт, пока информации нет. Пострадавший написал заявление в полицию.
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Что известно об участниках конфликта
В сети пишут, что избиением занимался ученик 10 класса Ореховской гимназии "Сузір'я". Однако известно, что его перевели на домашнее обучение, а перед этим отчислили из нескольких школ.
Подробнее о видео
- Инцидент произошел возле здания общежития одного из колледжей Запорожья.
- На записи видно, как школьник нанес 15 ударов ногами.
- Он попал в голову и корпус лежащего парня, который пытается закрыться руками.
- Также пострадавший попытался подняться, но это было безрезультатно.
Под видеоряд наложена песня белорусского исполнителя Макса Коржа "Малый повзрослел". Там заметны и видеоэффекты. Кто является автором и монтажером ролика – неизвестно. Также пока не сообщают, откуда эта видеозапись попала в телеграм-каналы.
Мы не публикуем видео избиения по этическим соображениям. Его можно посмотреть по этой ссылке.
Что может угрожать подросткам за такие преступления
Чаще всего несовершеннолетние привлекаются к ответственности только после 16 лет и для них предусмотрены менее суровые наказания. При определенных условиях возможно освобождение от уголовной ответственности с применением принудительных мер воспитательного характера.
Если преступление подросток совершает неоднократно или его классифицируют как "средней тяжести", то возможно заключение от 1 года 6 месяцев до 4 лет. Следует заметить, что термин возможности погашения и снятия судимости для подростков – меньше.
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