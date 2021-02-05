В Запорожской области СБУ разоблачила сепаратистов, которые агитировали за возрождение СССР и планировали создать "альтернативные" органы власти. Преступной деятельностью руководили из России.

Источник: СБУ

По данным досудебного следствия, участники группы входили в одно из пророссийских радикальных движений, которое выступает за "возрождение обновленных республик СССР".

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По заказу российских кураторов участники планировали создать фейковые органы советской власти. По замыслу сепаратисты должны были агитировать население за возвращение в "правовое поле СССР".



Задержанная сепаратистка / Фото СБУ

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что злоумышленники хотят провести фейковые "всесоюзные выборы" для создания альтернативных органов управления всех уровней. Конечной целью участников движения является восстановление СССР через проведение "открытого волеизъявления народа". Официальные органы власти Украины должны были сложить полномочия в пользу новоизбранной советской власти.

Готовили фейковые выборы

Выполняя инструкции кураторов из РФ, фигуранты должны были обратиться в органы власти с официальными заявлениями о якобы желании граждан восстановить Украинскую ССР.

Сотрудники СБУ задокументировали, что организатор украинской ячейки движения обратилась с официальным заявлением в государственные органы власти об открытии в одном из поселков Запорожья избирательного участка для проведения фейкового волеизъявления. Она также требовала финансирования за счет местного бюджета, должностные лица которого еще должны были способствовать проведению "выборов".



Изъятые заготовки сепаратистов / Фото СБУ