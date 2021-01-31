В Запорожье СБУ ворвалась на собрание акционеров "Мотор Сичи": фото
В Запорожье 31 января должно было состояться внеочередное общее собрание компании "Мотор Сич". Под здание предприятия пришли акционеры, народные депутаты, впоследствии туда ворвались и сотрудники Службы безопасности Украины.
Источник: Укринформ
Собрание акционеров, инициированные китайскими инвесторами и украинским бизнесменом Александром Ярославским, должны были пройти в Запорожье, на улице Южное шоссе, 8.
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В компанию приехали акционеры
Уже утром 31 января возле здания предприятия собрались его сотрудники с плакатами "Закон на стороне Мотора", "Не позволим рейдерского захвата".
По словам работников "Мотор Сичи", о собрании они узнали из сети, одновременно никаких официальных сообщений им не поступало.
У нас есть устав, в котором указано, что акционеры должны получить бумаги о проведении собрания за месяц. Собрание всегда проводились на территории предприятия. Реестр акционеров закрыт, и как эти люди, не зная акционеров, могут проводить собрания,
– отметила акционер Виктория.
На месте для обеспечения порядка работали более 50 полицейских и 200 нацгварцейцев.
Позже прибыли и парламентарии
Примерно в 9:30 к предприятию приехала группа нардепов.
К нам обратился трудовой коллектив "Мотор Сичи". Есть решение СНБО, указом президента наложили санкции. Мы приехали осуществить парламентский контроль в пределах наших полномочий,
– заявил Арсений Пушкаренко.
Нардеп добавил, что есть информация, что 31 января должно происходить мероприятие, на которое наложены санкции. Кроме того, в "Мотор Сичи" приехали Юлия Яцык, Максим Пашковский, Евгений Шевченко, Артем Кунаев, Геннадий Касай (фракция "Слуга народа").
А тогда и сотрудники СБУ
Впоследствии в здание предприятия прибыли спецназовцы.
Следственные действия, открывайте. Если вы не откроете, мы откроем в принудительном порядке,
– заявил правоохранитель.
Одна дверь открыли, другие – виломали.
По информации представителей "Мотор Сичи", собрание акционеров не состоялись.
Ситуация у "Мотор Сичи" в Запорожье: Фото Укринформа
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Что этому предшествовало
- Владимир Зеленский 28 января ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.
- Украина ввела ограничения на 3 года к гражданина Китая Ван Цзин и компаний Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские острова), Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг, КНР), Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co, Ltd (Пекин, КНР) и Beijing Xinwei Technology Group Co, Ltd (Пекин, КНР).
- СМИ связывают их с инвесторами компании "Мотор Сич".
- В январе Министерство торговли США ввело санкции против Skyrizon Aircraft Holdings Limited за связи с китайской армией.
- Антимонопольный комитет 6 августа 2020 года сообщил, что проведет оценку продажи "Мотор Сичи" в соответствии конкурентному законодательству.
- В начале сентября китайские инвесторы подали в Министерство юстиции претенциозный документ – о намерении обратиться в международный арбитраж для взыскания с Украины убытков в размере 3,5 миллиарда долларов.
- В ноябре китайские инвесторы наняли 3 юридические компании для процесса против Украины.
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