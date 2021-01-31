В Запорожье 31 января должно было состояться внеочередное общее собрание компании "Мотор Сич". Под здание предприятия пришли акционеры, народные депутаты, впоследствии туда ворвались и сотрудники Службы безопасности Украины.

Источник: Укринформ

Собрание акционеров, инициированные китайскими инвесторами и украинским бизнесменом Александром Ярославским, должны были пройти в Запорожье, на улице Южное шоссе, 8.

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В компанию приехали акционеры

Уже утром 31 января возле здания предприятия собрались его сотрудники с плакатами "Закон на стороне Мотора", "Не позволим рейдерского захвата".

По словам работников "Мотор Сичи", о собрании они узнали из сети, одновременно никаких официальных сообщений им не поступало.

У нас есть устав, в котором указано, что акционеры должны получить бумаги о проведении собрания за месяц. Собрание всегда проводились на территории предприятия. Реестр акционеров закрыт, и как эти люди, не зная акционеров, могут проводить собрания,

– отметила акционер Виктория.

На месте для обеспечения порядка работали более 50 полицейских и 200 нацгварцейцев.

Позже прибыли и парламентарии

Примерно в 9:30 к предприятию приехала группа нардепов.

К нам обратился трудовой коллектив "Мотор Сичи". Есть решение СНБО, указом президента наложили санкции. Мы приехали осуществить парламентский контроль в пределах наших полномочий,

– заявил Арсений Пушкаренко.

Нардеп добавил, что есть информация, что 31 января должно происходить мероприятие, на которое наложены санкции. Кроме того, в "Мотор Сичи" приехали Юлия Яцык, Максим Пашковский, Евгений Шевченко, Артем Кунаев, Геннадий Касай (фракция "Слуга народа").

А тогда и сотрудники СБУ

Впоследствии в здание предприятия прибыли спецназовцы.

Следственные действия, открывайте. Если вы не откроете, мы откроем в принудительном порядке,

– заявил правоохранитель.

Одна дверь открыли, другие – виломали.

По информации представителей "Мотор Сичи", собрание акционеров не состоялись.

Ситуация у "Мотор Сичи" в Запорожье: Фото Укринформа

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